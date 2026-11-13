Sahil şeridinde durdurulan araçlarda 35 düzensiz göçmen bulundu: 3 organizatör tutuklandı

Olayın ayrıntıları:

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sahil şeridini kullanarak yasa dışı deniz geçişi hazırlığı yapan kişilere yönelik yürüttüğü çalışma sonucu koordineli hareket eden iki aracı durdurdu. Araçlarda yapılan kontrollerde, 16'sı yetişkin, 19'u çocuk olmak üzere toplam 35 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile olaya bağlantılı olduğu değerlendirilen dört organizatör yakalandı.

Operasyon, ekiplerin sahil hattındaki tespitleri ve takipleri sonucunda gerçekleştirildi. Yakalanan düzensiz göçmenlerin sağlık kontrolleri ve kimlik tespitine yönelik işlemleri emniyette başlatıldı.

Ele geçirilen malzemeler:

Araçlarda yapılan detaylı aramalarda yasa dışı deniz geçişlerinde kullanılmak üzere temin edildiği belirtilen malzemeler ele geçirildi. Aramalarda 6 adet yetişkin can yeleği, 6 adet çocuk can yeleği, 12 adet şambrel (can simidi) ve 3 adet hava pompası bulundu.

Ele geçirilen ekipmanlar, deniz yoluyla yasa dışı geçiş girişimlerinin planlandığına dair emniyete önemli deliller sağladı.

Adli süreç ve sonuçlar:

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi (GÖKSEM)'e sevk edildi. Gözaltına alınan dört organizatör şüpheli adli makamlara çıkarıldı; mahkeme kararıyla şüphelilerden bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, üç organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, yaptığı açıklamada umut tacirlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı ve benzer olayların engellenmesine yönelik denetimlerin sürdürüleceğini belirtti.

BALIKESİR’DE SAHİL ŞERİDİNİ KULLANARAK YASA DIŞI YOLLARLA YUNANİSTAN’A GEÇMEYE ÇALIŞAN 19’U ÇOCUK 35 DÜZENSİZ GÖÇMEN İLE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI YAPTIKLARI BELİRLENEN 4 ORGANİZATÖR YAKALANDI.