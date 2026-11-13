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İstinaf: görümcesini bıçaklayan kadına verilen ceza 11 yıl 10 aya çıktı

Samsun'da ağabeyinin eşi Burcu Temiz'i ağır yaralayan Prenses Fidan'ın cezası istinafta 11 yıl 10 ay 15 güne çıktı; mağdur adalete teşekkür etti.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 14:44

GÜNCELLEME: 13 Kasım 2026 - 14:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İstinaf: görümcesini bıçaklayan kadına verilen ceza 11 yıl 10 aya çıktı

İstinaf: görümcesini bıçaklayan kadına verilen ceza 11 yıl 10 aya çıktı

Samsun'un Atakum ilçesinde 19 Temmuz 2025'te meydana gelen olayda, Prenses Fidan (33) ile ağabeyinin eşi özel eğitim akademisi sahibi Burcu Temiz (31) arasında çıkan tartışma büyüdü. Prenses Fidan, Burcu Temiz'i göğsünden, karnından, kolundan ve sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay sonrası Fidan, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı ve 20 Temmuz 2025'te Samsun Adliyesi'ne sevk edilerek tutuklandı.

ilk derece kararı ve ceza hesaplaması:

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, 9 Temmuz 2026 tarihinde karar aşamasına geldi. Mahkeme sanığı "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Eylemin bıçakla gerçekleştirilmesi nedeniyle ceza yarı oranında artırılarak 3 yıl 4 ay 15 güne, mağdurun yaşamını tehlikeye sokması nedeniyle de bir kat artırılarak 6 yıl 9 aya yükseltildi. Sanığın sabıkasız geçmişi ve duruşmadaki tutumu göz önüne alınarak uygulanan 1/6 oranındaki indirim sonucunda ise ceza 5 yıl 7 ay 15 gün olarak belirlendi. Aynı davada mahkeme, Burcu Temiz hakkında ise Prenses Fidan’a yönelik basit yaralama suçundan beraat kararı verip Temiz’in eylemini meşru savunma kapsamında değerlendirdi.

istinaf başvurusu ve yeni değerlendirme:

Mağdurun avukatı Özkan Güreş, ilkinin yeterli olmadığı kanaatiyle karara itiraz etti ve istinaf başvurusunda bulundu. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi'nin bugün görülen duruşmasında olayın niteliği yeniden değerlendirildi ve Prenses Fidan’ın eylemi "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" kapsamında görülerek ceza ağırlaştırıldı. Mahkeme, sanığı 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma çıkışında konuşan Burcu Temiz, yaklaşık 1,5 yıldır süren davanın sonucundan memnun olduğunu belirterek kadınları adalete güvenmeye çağırdı. Temiz, "Adalet er geç tecelli eder, dedikleri günün bugün makamındaydık. Şükürler olsun ki Rabb’ime, adalet yerini buldu. Buradan tüm kadınlarımıza sesleniyorum: Adalete inanın, güvenin. Ben inandım, güvendim. Sessiz kaldım." şeklinde konuştu ve sürecin kendisi için bir sonuç verdiğini vurguladı.

Avukat Özkan Güreş ise istinaf sürecinin olayı ilk başta savundukları çerçevede değerlendirdiğini belirtti: "Olay zaten ilk baştan beri iddia ettiğimiz gibi kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüstü. İlk derece mahkemesi yaralama olarak değerlendirmişti; ancak istinaf sonucunda Bölge Adliye Mahkemesi eylemi öldürmeye teşebbüs olarak tespit etti ve netice itibarıyla 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla tutukluluk halinin devamına karar verdi. Adalet yerini bulduğu için son derece memnunum."

Karar, hem mağdur hem de avukatı tarafından adaletin tecelli etmesi şeklinde karşılanırken, sanığın cezasının artırılmasıyla soruşturma süreci ve yargılama safhası hukuki boyutlarıyla yürümeye devam edecek.

BURCU TEMİZ (31) KENDİSİNİ BIÇAKLA AĞIR YARALAYAN GÖRÜMCESİ 11 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI...

BURCU TEMİZ (31) KENDİSİNİ BIÇAKLA AĞIR YARALAYAN GÖRÜMCESİ 11 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI ALINCA DURUŞMA ÇIKIŞI ADALETE TEŞEKKÜR ETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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