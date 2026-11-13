Şiddetli lodos İnegöl’de hayatı felç etti: çatılar, ağaçlar ve bir yaralı

İnegöl'de lodosun yol açtığı hasar ve paniğe genel bakış

Bursa’nın İnegöl ilçesinde etkisini artıran şiddetli lodos, ilçenin farklı noktalarında peş peşe olaylara neden oldu. Rüzgârın etkisiyle çatı parçaları yollara savrulurken, ağaçların devrilmesi ve bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan vakalar kayda geçti. Yetkililer vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Çatı parçaları sokağa düştü:

Turgutalp Mahallesi Uzay Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatı bölümü, şiddetli rüzgârın etkisiyle yerinden koparak yola düştü. Olay büyük gürültüye ve kısa süreli paniğe yol açtı; çevredekilerin yardımıyla tehlikeli parçalar güvenli alana alındı. Kazada can kaybı veya ağır yaralanma bildirilmedi.

Ağaç devrildi, araç zarar gördü ve bir kişi hastanelik oldu:

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde’de bir fabrikanın bahçesinden kopan ağaç, park halindeki 16 AE 328 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ağacı keserek araçtan uzaklaştırdı; araçta maddi hasar oluştu. Kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde ise açık olan bir kapının aniden hareket etmesi sonucunda bir kadın kapıya çarptı. Yaralı kadın, gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İnegöl genelinde etkisini sürdüren lodos nedeniyle yetkililer, vatandaşlardan gevşek malzemeleri sabitlemeleri, dışarıda gereksiz bulunmamaları ve kesinlikle devrilen veya tehlikeli görülen nesnelere yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulundu. Afet ve acil durum ekipleri bölgedeki denetimlerini sürdürüyor.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE ETKİSİNİ ARTIRAN ŞİDDETLİ LODOS, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. İLÇENİN FARKLI NOKTALARINDA YAŞANAN OLAYLARDA BİR APARTMANIN ÇATISI UÇTU, BİR AĞAÇ PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ, EVİNDE KAPININ ÇARPTIĞI KADIN İSE YARALANDI.