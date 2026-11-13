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Denizli'de lisanslı amatör sporculara ücretsiz fizyoterapist desteği

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 7 yaş ve üzeri lisanslı amatör sporculara Kayıhan Kapalı Yüzme Havuzu'nda ücretsiz fizyoterapist desteği sunuyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 14:45

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Denizli'de lisanslı amatör sporculara ücretsiz fizyoterapist desteği

Belediye projesi genç sporcuların yanında:

Denizli Büyükşehir Belediyesi, amatör sporcuların sağlık ve performansını korumaya yönelik başlattığı fizyoterapi desteğini sürdürüyor. Proje, 7 yaş ve üzeri tüm lisanslı amatör sporcuları kapsıyor ve hizmetlerden ücretsiz yararlanmak mümkün.

Hizmetin amacı ve işleyişi:

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen uygulama, sporcuların antrenman ve müsabaka süreçlerinde oluşabilecek kas-iskelet sistemi sorunlarını önlemeyi ve mevcut sakatlıkların daha hızlı, doğru şekilde tedavisini hedefliyor. Randevu sistemiyle çalışan hizmette sporcular, kendilerine uygun zaman dilimini seçerek uzman fizyoterapistler ile görüşebiliyor.

Hizmet noktası ve başvuru:

Uygulama, Kayıhan Kapalı Yüzme Havuzu bünyesinde alanında uzman fizyoterapistler tarafından sunuluyor. Destek, antrenman öncesi ve sonrası müdahaleler ile rehabilitasyon süreçlerinde sporculara katkı sağlıyor.

Proje kapsamına girmek isteyenler başvurularını belediyenin internet sitesindeki "Başvurular" sekmesi üzerinden veya doğrudan şu bağlantıdan yapabiliyor: https://apps.denizli.bel.tr/fizyoterapistdestegi/. Ayrıca bilgi ve yönlendirme için www.denizli.bel.tr adresi kullanılabiliyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu adımla amatör sporu güçlendirmeyi ve sporcuların sağlık güvenliğini öncelikli hale getirmeyi amaçlıyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, LİSANSLI AMATÖR SPORCULAR İÇİN HAYATA GEÇİRDİĞİ AMATÖR SPORA...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, LİSANSLI AMATÖR SPORCULAR İÇİN HAYATA GEÇİRDİĞİ AMATÖR SPORA ÜCRETSİZ FİZYOTERAPİST DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR. 7 YAŞ VE ÜZERİ TÜM LİSANSLI AMATÖR SPORCULARIN FAYDALANABİLDİĞİ PROJEYE BAŞVURULAR ONLİNE OLARAK ALINIYOR.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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