nar üretiminde kahverengi leke ile mücadelede doğa dostu yaklaşımlar öne çıktı

konferansın amacı ve katılımcılar:

Düzce Üniversitesi Araştırma Dekanlığı ile Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Narda Kahverengi Leke Hastalığının Doğa Dostu Kontrolü ve Nar Çeşitlerinin Patojene Reaksiyonları" konferansı, üniversitenin sürdürülebilir tarım ve bölgesel AR-GE kapasitesini güçlendirmeyi hedefleyen çalışmalarını gündeme taşıdı. Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aybike Ayfer Karadağ, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Araştırma Dekanı ve İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Emine Tekin, akademisyenler, sektör temsilcileri, öğrenciler ve yerel üreticiler katıldı.

Açılışta Prof. Dr. Emine Tekin, Araştırma Dekanlığının hedeflerini vurgulayarak TÜBİTAK kapsamında yürütülen projenin sürdürülebilir tarım, gıda güvenliği ve çevre sağlığı açısından önemine dikkat çekti ve proje ekibini tebrik etti. Prof. Dr. Ali Öztürk ise üniversitelerin projeler aracılığıyla bölgesel ve uluslararası fayda üretmesinin önemini söyledi.

bilimsel sunumlar ve elde edilen bulgular:

projenin kapsamı ve ekonomik etki:

Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi ve proje yürütücüsü Prof. Dr. İsmet Yıldırım, araştırmanın amaç ve kapsamını anlattı. Yıldırım, nar üretiminde kalite ve verimi düşüren kahverengi leke hastalığının ekonomik boyutuna işaret ederek, kimyasal pestisit kullanımının insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini paylaştı. Bu çerçevede doğa dostu alternatiflerin araştırılmasının hem üretici hem tüketici açısından öncelikli olduğuna vurgu yaptı.

biyolojik mücadelede izolasyon ve laboratuvar çalışmaları:

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özer Çalış sunumunda, narın kahverengi leke etmenleriyle mücadelede kullanılabilecek Trichoderma türlerinin izolasyonu ve tanımlanması çalışmalarını ele aldı. Çalış, faydalı mikroorganizmaların hastalık etmenlerini baskılama ve bitkinin doğal savunmasını güçlendirme mekanizmalarını detaylandırdı.

Düzce topraklarından izole edilen yararlı bakterilerin tanımlanmasına ilişkin çalışmaları sunan Ziraat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi İrem Altın, laboratuvar testlerinde dikkat çekici sonuçlar paylaştı: elde edilen örneklerin Alternaria alternata gelişimini yüzde 95 ile yüzde 100 oranında baskıladığı gözlemlendi. Altın, bu bulguların biyolojik mücadele stratejileri için umut verdiğini belirtti.

sürdürülebilir tarım ve uygulama boyutu:

Ziraat Mühendisi Halil Köstekli, sürdürülebilir tarım kapsamında yürütülen ulusal ve uluslararası çalışmalar ile biyolojik bitki koruma uygulamalarının saha deneyimlerini aktardı. Programın kapanış bilimsel sunumunu yapan Dr. Veli Çetin ise "Türkiye’de Alternatif Mücadele Preparatlarının Ruhsatlandırılması ve Tarımda Kullanımları" başlıklı sunumunda; ürün geliştirme, biyolojik etkinlik değerlendirmesi ve ruhsatlandırma süreçlerini ele aldı.

Konferans, saha ve laboratuvar verilerinin üretici ile buluşturulması, biyolojik ajanların pratik uygulamalarının tartışılması ve lojistik/ruhsat süreçlerinin değerlendirilmesiyle tamamlandı. Soru-cevap bölümünün ardından konuşmacılara teşekkür belgeleri takdim edilerek etkinlik sona erdi.

Öne çıkan nokta: Konferans, nar üretiminde kimyasal ilaçlara alternatif olarak biyolojik ve doğa dostu çözümlerin hem bilimsel temellendirilmesi hem de uygulamaya hazır potansiyellerinin değerlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak sunuldu.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA DEKANLIĞI İLE ÇEVRE VE SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNDE İHTİSASLAŞMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN NARDA KAHVERENGİ LEKE HASTALIĞININ DOĞA DOSTU KONTROLÜ VE NAR ÇEŞİTLERİNİN PATOJENE REAKSİYONLARI KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.