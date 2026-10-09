Kadıköy bulvarı'nda mal paylaşımı tartışması ölümle sonuçlandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bugün sabah saatlerinde yaşanan olayda, aralarında mal varlığı anlaşmazlığı bulunduğu ileri sürülen taraflardan biri, eski eşine silahla saldırdı. Olayın ardından kaçan şüpheli polis tarafından yakalanırken, ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

olayın gelişimi:

Olay, saat 09.30 sıralarında Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, eski eş olan Erdoğan B., aralarında mal paylaşımına ilişkin anlaşmazlık bulunduğu ifade edilen Fisun Yuluğkural (64)'a tabancayla dört el ateş etti.

Yuluğkural, bölgedeki bir kuaför dükkanına sığınmaya çalıştı; ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak burada yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan zanlı Erdoğan B., polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlının sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldüğü bildirildi.

güvenlik kamerası görüntüleri ve soruşturma:

Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinde, Yuluğkural’ın yürüdüğü ve kısa süre sonra zanlının elinde tabancayla kamera açısına girdiği görülüyor. Taraflar arasındaki mal paylaşımına ilişkin davanın ise davanın bugün görüleceği öğrenildi.

Polis ekipleri, görüntüler ve deliller üzerinde incelemeyi sürdürürken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

OLAY, SAAT 09.30 SIRALARINDA KADIKÖY MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI'NDA MEYDANA GELDİ. (ARŞİV)