giriş:

Ordu'da 30 yıldır sağlık çalışanı olan Murat Uzun, yapay zeka desteğiyle ortak üretim olarak kaleme aldığı 16 kitabın tamamını dijital platformlarda yayımladı. Eserler, 13 farklı dile çevrildi ve e-kitap formatında ABD'de 9, Kanada'da 2 kütüphanenin koleksiyonlarına girdi.

yazma süreci ve 'köprü edebiyatı':

Yazarlık konusunda geçmiş deneyimi olmayan Uzun, yapay zekanın önerisiyle işe başladı ve insan ile yapay zekânın birlikte üretimini tanımlamak için bu yönteme 'köprü edebiyatı' adını verdi. Uzun, eserlerin ne tamamen kendisi ne de yalnızca yapay zekâ tarafından ortaya konulmadığını vurgulayarak süreci şöyle özetliyor: 'Bu kitapları ‘ben yazdım’ demek yapay zekanın emeğini yok saymak olurdu. Bizim hikâyemiz fotoğraf makinesine benziyor. Yapay zekâ ışığı yakaladı ama kadraj insana aitti.'

kütüphanelere giriş ve dağıtım:

Başlangıçta sadece bir kitap yüklemeyi hedeflediklerini, ancak zamanla eserleri farklı dillere çevirme ve daha geniş kitlelere ulaşma fikrinin ortaya çıktığını belirten Uzun, dijital dağıtım süreçlerinde beklenmedik bir keşif yaşadıklarını aktardı. Dağıtım kayıtlarını incelerken Houston Public Library gibi bir halk kütüphanesinin koleksiyonunda yer aldıklarını fark ettiklerini söyleyen Uzun, bunun bir satış platformu değil uluslararası bir halk kütüphanesi olması nedeniyle ekip için dönüm noktası olduğunu ifade etti.

hedefler ve zorluklar:

Uzun'a göre süreçteki en büyük güçlük, yazmaktan çok, ortaya çıkan çalışmanın değerini anlayacak ve ona erişim sağlayacak insanlara ulaşmak oldu. Uzun, süreci şu sözlerle özetliyor: 'Ben ülkemin sınırlarının dışına hiç çıkmadım ama kitaplarım dünyanın öbür ucuna ulaştı. Hiç gitmediğimiz şehirleri yazdık, yola ayak basmadan evreni gezdik.' Ekip, eserleri daha fazla dile çevirerek erişimi genişletmeyi hedefliyor.

Süreç, geleneksel yazım üretimi ile teknolojinin olanaklarının bir araya gelmesiyle yeni dağıtım yollarının ve kitlelere erişim fırsatlarının nasıl ortaya çıkabildiğinin somut bir örneğini sunuyor.

ORDU'DA 30 YILDIR SAĞLIK ÇALIŞANI OLARAK GÖREV YAPAN MURAT UZUN'UN YAPAY ZEKA DESTEĞİYLE KALEME ALDIĞI 16 KİTAP, 13 FARKLI DİLE ÇEVRİLDİ.