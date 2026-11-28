Hattat Hafız Müşerref Çelebi iki ciltte anlatıldı

Türkiye’nin ilk kadın hattatı olarak anılan Hafız Müşerref Çelebinin hayatı ve sanat mirası, gazeteci-yazar ve sanat danışmanı İbrahim Ethem Gören tarafından iki ciltte kitaplaştırıldı. Eser, Hacı Nuri Çomu Vakfının desteğiyle hazırlandı; yayın tasarımını Yüksel Yücel üstlendi. Gören, çalışmanın yaklaşık iki yıllık araştırma sonucu ortaya çıktığını belirtti.

Hayatın kırılma noktaları ve eğitim süreci:

Konya’nın Kadınhanı ilçesinde doğan Çelebi, çocukluğunda ailesiyle İstanbul’a taşınarak Erenköy’e yerleşti. Hacı Nazif Çelebi ile evlendikten sonra ilk çocuğu Nuri’yi kaybeden sanatçı, bu acıyla hafızlığa başladı. Gören’in aktardığına göre Çelebi, hayatını 92 yaşında tamamladı ve için bir merasim Süleymaniye Camiinde düzenlendi.

Hattat olarak eğitiminde önemli bir yer tutan isimlerden biri Mustafa Halim Özyazıcı oldu; Çelebi 1964 yılına kadar, ailenin Süleymaniye’deki konaklarında Özyazıcı’dan ders aldı. Özyazıcı’nın vefatının ardından Çelebi ve kızları, Hamid Aytaçtan dersler aldı. İbnülemin Mahmud Kemal İnal’ın Son Hattatlar adlı eserinde Çelebi ile birlikte üç kızına da yer verildi.

İlk cilt: günlükler, teknikler ve koleksiyon:

Birinci cilt, Hattat Müşerref Çelebi: Hayatı, Sanat Yolculuğu, Eserleri ve Koleksiyonu başlığını taşıyor. Kitapta Çelebi’nin rik’a, sülüs, celi sülüs ve nesih hattıyla yazdığı çalışmalara yer veriliyor; ayrıca sanatçının 44 yıl boyunca Osmanlı Türkçesiyle tuttuğu günlükler inceleniyor. Ciltte öğrencileri Sahre Çizmecioğlu, Hacer Zeynep Sevsevil ve Hilal Kazanın biyografileri ve eser örnekleri de bulunuyor.

Gören, tanıtılan koleksiyonda yaklaşık 60 eser olduğunu aktarıyor. Koleksiyonda Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Bakkal Arif Efendi, Hamid Aytaç ve Necmettin Okyay’ın hat çalışmaları ile Osman Yümni Efendi ve Muhsin Demironat’ın tezhip örnekleri öne çıkıyor.

İkinci cilt: ailede hat geleneğinin aktarımı:

İkinci cilt Hattat Müşerref Çelebi: Ailesi ve Kalem Güzelleri başlığını taşıyor ve hat sanatının aile içinde nasıl kuşaktan kuşağa aktarıldığını ele alıyor. Gören, "Kalem Güzelleri" ifadesinin hattat Mahmut Bedrettin Yazırın eserlerinden esinlenilerek seçildiğini belirtiyor.

Çalışmada, Hacı Nazif Çelebinin eşi ve kızlarını hat öğrenmeye teşvik etmesi vurgulanıyor. Ayrıca Ayasofya’nın mahzenlerinde saklanan Kazasker Mustafa İzzet Efendi’ye ait büyük hat levhalarının Ekrem Hakkı Ayverdi tarafından restore edilip yeniden yerlerine asılmasının sağlandığına ilişkin anekdot yer alıyor.

Arşivler, kaynaklar ve takdim yazısı:

İki ciltlik biyografi, Müşerref Çelebi ve Topbaş ailelerinin arşivlerindeki belgeler, fotoğraflar, hat eserleri ve günlüklerden yararlanılarak hazırlandı. Kitabın takdim yazısını sanatçı torunu ve tezhip, minyatür ve suluboya sanatçısı Ayşe Vildan Çomu kaleme aldı. Gören, eserin Osmanlı'dan günümüze uzanan hat geleneğinde özellikle kadın sanatçılar arasında bir köprü işlevi gördüğünü söyledi.

HATTAT HAFIZ MÜŞERREF ÇELEBİ'NİN HAYATINI, ESERLERİNİ KONU ALAN İKİ CİLTLİK BİYOGRAFİ YAYIMLANDI.