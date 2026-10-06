Kadın liderler iklim gündemini şekillendiriyor: COP31'e Antalya'dan hazırlık

Rektör Özkan Gaziantep forumunda temsil etti

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı ve Prof. Dr. Esra Cenkci ile birlikte, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek COP31 öncesi Gaziantep'te gerçekleştirilen "İklim Çevre, Kadın 2030 - Yöneten Kadın Liderler Forumu"na katıldı. Toplantı, kadın liderlerin iklim ve çevre politikalarındaki görünürlüğünü artırma hedefiyle dikkat çekti.

spesifik çalışma masalarında bilgi paylaşımı:

Forum kapsamında kurulan çalışma masalarında, kadın rektörler, rektör yardımcıları, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir araya gelerek tecrübe ve bilgi paylaştı. Bu oturumlarda, karar alma mekanizmalarında kadınların etkinliğinin nasıl güçlendirilebileceği, somut iklim eylemlerinin yerelden nasıl şekillendirilebileceği üzerinde yoğunlaşıldı. Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı ve Prof. Dr. Esra Cenkci de bu masalarda katkıda bulunarak akademik perspektifleri aktardı.

kadınların karar alma süreçlerindeki rolü:

Forum tartışmaları, iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm sürecinde kadınların üstlendiği ve üstlenebileceği liderlik rollerine odaklandı. Katılımcılar, yerelden küresele uzanan politikaların oluşturulmasında kadın temsilinin artırılmasının, iklim politikalarının daha kapsayıcı ve uygulanabilir olmasını sağladığını vurguladı. Bu çerçevede, karar süreçlerinde kadın aktörlerin görünürlüğünü artırmaya yönelik mekanizmalar masaya yatırıldı.

COP31'e Antalya'dan güçlü hazırlık:

Antalya'da gerçekleşecek COP31'in Türkiye açısından bir fırsat olduğu belirtildi ve forum, COP31 sürecine dair ortak bir perspektif oluşturmak amacıyla önemli bir aşama olarak değerlendirildi. Tartışmalar, COP31'e giden yolda yerelden küresele uygulanabilir ve somut adımlar geliştirilmesi gereğine işaret etti; kadın liderlerin bu adımlarda etkin rol oynaması hedeflendi.

Programa ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve COP31 Baş Yöneticisi Fatma Varank, UN Women Türkiye Ülke Direktörü Maryse Guimond ile kamu, akademi, iş dünyası ve sivil toplum temsilcileri katıldı. Forum, kadın liderlerin iklim ve çevre alanındaki deneyimlerinin paylaşılması ve COP31 hazırlıklarına yön verecek ortak yaklaşımların geliştirilmesi açısından önem taşıdı.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ÖZLENEN ÖZKAN, GAZİANTEP’TE DÜZENLENEN İKLİM ÇEVRE, KADIN 2030-YÖNETEN KADIN LİDERLER FORUMUNA KATILDI.