Kadın Yaşam Atölyesi ile beceri ve dayanışma ağı büyüyor

Kadın Yaşam Atölyesi Aydın'da aktif rol oynamaya devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu öncülüğünde kentte hizmet veren Kadın Yaşam Atölyesi, kadınların sosyal, kültürel ve mesleki gelişimini desteklemeye yönelik programlarını sürdürüyor. Merkez, kadınların yeteneklerini keşfetmeleri ve yeni beceriler edinmeleri için kapsamlı bir eğitim ve danışmanlık ağı sunuyor.

Eğitim yelpazesi ve uzman kadro:

Atölyede alanında deneyimli eğitmenler eşliğinde verilen kurslar arasında seramik, pilates, yoga, aşçılık, pastacılık, dikiş, örgü, epoksi, ahşap boyama, ipek böceği kozası süsleme, punch ve tel kırma gibi atölye çalışmaları yer alıyor. Sunulan bütün eğitimler ücretsiz olup katılımcıların mesleki becerilerini geliştirmelerine ve gelir elde etmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Danışmanlık ve hedeflenen etkiler:

Kadın Yaşam Atölyesi yalnızca kurslarla sınırlı kalmayıp, katılımcılara yönelik psikolojik danışmanlık hizmetleri de veriyor. Bu kapsamlı yaklaşım, bireylerin sosyal hayata katılımını artırmayı, dayanışma ağlarını güçlendirmeyi ve yerel ekonomik hayata daha aktif katılmalarını hedefliyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, proje ve hizmetlerin süreceğini vurgulayarak şunları söyledi: "Kadınların sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerini desteklemek, kendi yeteneklerini keşfetmelerine ve yeni beceriler kazanmalarına katkı sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadın Yaşam Atölyemizde hemşehrilerimizin yanında olmaya, kentimizin dört bir yanında tüm vatandaşlarımız için hizmet üretmeye devam edeceğiz".

Belediye yetkilileri, atölyeye erişimin kolaylaştırılması ve kurs programlarının çeşitlendirilmesi yönündeki çabaların devam ettiğini belirtiyor. Merkez, kadınların hem kişisel gelişimine hem de yerel ekonomiye katkı sağlayacak bir mekan olarak hizmet vermeye devam ediyor.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN YAŞAM ATÖLYESİ’NDE EĞİTİMLER SÜRÜYOR