Karapınar'da mısır tarlasını tehlikeye atan 8 metrelik obruk bulundu

Karapınar'da yeni obruk tespit edildi

Konya'nın Karapınar ilçesine bağlı Kamışağlı mevkiinde bir mısır tarlasında, yaklaşık bir ay önce oluştuğu tahmin edilen yeni bir obruk bulundu. Hasat için tarlaya giren biçerdöver operatörleri, mısırların boyunun uzun olması nedeniyle ilk etapta fark edilmeyen çukuru ilerlerken aniden görerek muhtemel bir faciayı engelledi.

oluş biçimi ve boyutları:

Yapılan ilk saha incelemesinde obruğun çapının yaklaşık 10 metre, derinliğinin ise 8 metre olduğu belirlendi. Obruğun bir biçerdöveri yutabilecek büyüklükte olması olayın tehlike boyutunu ortaya koydu. Karapınar'ın coğrafi yapısı ve yeraltı sularının çekilmesi, bölgede benzer çöküntülerin yaşanmasına zemin hazırlıyor.

çiftçilerin durumu ve alınan önlemler:

Operatörlerin durumu tarla sahibine bildirmesi üzerine çevrede güvenlik önlemleri alındı; obruğun bulunduğu kısımda mısırlar tedbir amacıyla biçilmeden bırakıldı. Olay yerindeki çiftçi Ziya Utku Kurtuluş ise, "Obruklar oluşuyor. Bulunduğumuz tarlanın iki tarla arkasında da bir obruğumuz mevcut. Halkımız alıştı, biz de alıştık. İlla ki tehlike arz ediyor bu durum. Tedbirimizi alıyoruz. Bu şekilde çiftçiliğimizi sürdürüyoruz. Çiftçi üretmeye devam edecek" diyerek sürece ilişkin görüşünü aktardı.

Karapınar'da obruk riski uzun yıllardır devam ediyor; bu vakada da tehlike son anda fark edilerek önlendi ve hasat, riskli alan dışındaki bölümlerde sürdürülecek.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE MISIR TARLASINDA YAKLAŞIK 1 AY ÖNCE OLUŞTUĞU TAHMİN EDİLEN YENİ BİR OBRUK BULUNDU. TARLADA HASAT YAPAN BİÇERDÖVER OPERATÖRLERİ, 8 METRE DERİNLİĞİNDEKİ OBRUĞU FARK EDEREK MUHTEMEL BİR FACİAYI ENGELLEDİ.