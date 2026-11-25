Atakum'da 'Şiddetsiz Dünya Mümkün' programı gerçekleşti

Atakum Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen 'Şiddetsiz Dünya Mümkün' etkinliğinde çok sayıda kadını bir araya getirdi. Program, Ata Sahne'de gerçekleştirilen etkinlikler ve Özgecan Kadın Danışma Merkezi önünde yapılan basın açıklamasıyla sürdü.

Film gösterimi: toplumsal cinsiyet eşitliğine vurgu

Etkinlik, toplumsal cinsiyet eşitliğini öne çıkaran 'Gizli Sayılar' filminin gösterimiyle başladı. 1960'larda NASA'da çalışan üç kadının ırkçılık ve cinsiyetçilikle mücadelelerini anlatan film, sürükleyici anlatımıyla vatandaşlardan yoğun ilgi gördü ve katılımcılar arasında tartışmalara zemin hazırladı.

Basın açıklaması ve Umut Ağacı:

Program kapsamında Özgecan Kadın Danışma Merkezi önünde bir araya gelen kadınlar, son dönemde artan şiddet olaylarına tepki göstermek için basın açıklaması gerçekleştirdi. Kadınlar daha sonra 'Umut Ağacı'na çeşitli mesajlar astı ve dayanışma görüntüleri oluşturdu.

Kadınlar adına basın açıklamasını okuyan Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, şiddetle mücadelenin toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti. Yıldız, yaptığı konuşmada şunları vurguladı:

Bugün burada yalnızca bir günü anmak için değil, kadınların yaşam hakkını savunmak, kadına yönelik şiddete karşı kararlılığımızı bir kez daha ilan etmek için bir aradayız. Kadına yönelik şiddet bir aile meselesi değildir. Bir insan hakları, bir toplumsal sorumluluk meselesidir. Bizler artık çok iyi biliyoruz ki şiddet yalnızca uygulandığı anda değil, görmezden gelindiği, normalleştirildiği ve karşısında sessiz kalındığında da şiddettir. Bu nedenle bugün buradan açıkça söylüyoruz. Hiçbir kadın ve canlı şiddeti hak etmez. Hiçbir gerekçe bir kadının yaşam hakkından daha değerli değildir. Bir kadının yaşam hakkı tartışmaya açık değildir. Kadına yönelik şiddet yalnızca bireysel bir sorun değil, toplumu ilgilendiren bir insan hakları ihlalidir. Şiddetin normalleştirilmediği, kadınların kendilerini güvende hissettiği, hak ve özgürlüklerin sorgulanmadığı bir toplum inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Şiddet nedeniyle yaşamını yitiren tüm kadınları saygıyla anıyor, şiddete karşı mücadele eden tüm kadınlarla dayanışma içerisinde olduğumuzu Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Danışma Merkezi olarak, yanınızda olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Şiddetin değil, eşitliğin, adaletin ve insan onurunun hakim olduğu bir gelecek dileğiyle hepimize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.

Etkinlik, film gösterimi ve basın açıklamasının yanı sıra katılımcıların mesajlarını paylaştığı uygulamalarla tamamlandı. Belediye yetkilileri ve katılımcılar, şiddeti önlemek için farkındalığın artırılması ve kurumsal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini bir kez daha yineledi.

ATAKUM BELEDİYESİNİN DÜZENLEDİĞİ ‘ŞİDDETSİZ DÜNYA MÜMKÜN’ PROGRAMI, KADINA YÖNELİK ŞİDDETE ‘DUR’ DEMEK İSTEYEN ÇOK SAYIDA KADINI BİR ARAYA GETİRDİ.