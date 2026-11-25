Kıraç araziden botanik ormana: 91 yaşındaki öğretmenin 155 metrelik iradesi

Samsun'da 91 yaşındaki emekli öğretmen Recep Öztürk, yıllar süren kararlı çalışmasıyla kıraç ve taşlı bir araziyi binlerce ağacın bulunduğu Yüzüncü Yıl Atatürk Botanik Ormanı'na dönüştürdü. Emeğiyle bölgeye kalıcı bir yeşil miras bırakan Öztürk'ü, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına Müdür Yardımcısı Neşe Özşay ziyaret etti.

Sondaj ve suyla gelen dönüşüm:

Öztürk, parkın kuruluş sürecini anlatırken arazinin ilk halini ve suyun belirleyici rolünü vurguladı. Kendi sözleriyle: "Ben bu yaşa kadar hep mücadele verdim. İşte son mücadelem de bu. Yüzüncü Yıl Atatürk Botanik Ormanı'nı kurdum. Buraya ilk geldiğimde kalem kadar bir bitki yoktu. Kıraç, taşlı bir yerdi. Ben yılmadım, sondaj vurdurdum. 155 metrede iyi bir su çıktı. Burası, gördüğünüz bu yeşillik, o suyun ürünü. Bu su olmasaydı kesinlikle burada böyle cennet gibi bir yer yapamazdık."

Öztürk'ün anlattığına göre, sondaj çalışması ve bulunan su parkın yeşillenmesinde belirleyici oldu; ağaçların ve bitkilerin büyümesi için sürekli bir kaynak sağlandı.

Öğretmenlik yılları ve gelecek nesil mesajı:

Yaklaşık 50 yıl İngilizce öğretmenliği yaptığını söyleyen Öztürk, hem devlet hem özel okul deneyimlerinden, üniversitede yetişen profesör öğrencilerinden ve yurt dışındaki burs deneyiminden söz etti: "Öğretmenliği devlette de yaptım, özel okulda da yaptım. Hâlâ üniversitede 35-40 tane profesör öğrencim var. Öğretmen olduktan sonra burs kazandım. Teksas Üniversitesi'ne gittim. Hem Rusça hem İngilizce çalışmaları yaptım."

Ormanda yetiştirdiği ağaçlarla sembolik düzenlemeler de yapan Öztürk, "19 Mayıs 1919 tarihini bu tüylü palmiyelerle toprağa diktim. Ben parkı belediyeye devrettim. Ben sadece onlara yardımcı olabilirim" diyerek hem kişisel katkısını hem de devri vurguladı.

Doğanın korunmasının önemine sıkça değinen Öztürk, gençlerin ormanı ziyaret ederek doğaya verilen değeri görmesini istedi ve tarihten örnek vererek uyardı: "Ormanımda bir dalı kesenin başını keserim. Fatih Sultan Mehmet, 500 yıl önce böyle bir söz söylemiş. Ecdadımızın doğaya ne kadar önem verdiğini genç nesil gelip görsün istiyorum." Konuşmasını Peygamber Efendimiz'in hadisiyle tamamladı: "Bir ağacın yenilen meyvesi, o ağacı dikenin sadakası olur."

Recep Öztürk'ün çalışması, kıraç bir araziden sürdürülebilir ve toplumsal değer taşıyan bir parka ulaşmanın örneği olarak öne çıkıyor; mirası ise hem doğaya hem de yeni kuşaklara bırakılmış bir ders niteliğinde.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ZİYARET EDİLEN 91 YAŞINDAKİ EMEKLİ ÖĞRETMEN RECEP ÖZTÜRK, YILLAR SÜREN EMEĞİYLE KIRAÇ ARAZİYİ BİNLERCE AĞACIN BULUNDUĞU ATATÜRK BOTANİK ORMAN PARKI'NA DÖNÜŞTÜREREK GELECEK NESİLLERE YEŞİL BİR MİRAS BIRAKTI.