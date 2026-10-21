Dolar 49,5986 +0,03%
Euro 55,7340 +0,04%
Bist 11.577,12 -1,87%
Altın Gram 6.622,02 +0,24%
EUR/USD 1,1235 -0,04%
Brent Petrol 108,40 -0,36%
--°

Van OSB başkanından tarafsız basına vurgu: gazeteciler günü mesajı

Van OSB Başkanı Memet Aslan, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nde tarafsız ve bağımsız basının demokrasinin temeli olduğunu vurguladı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 18:01

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Van OSB başkanından tarafsız basına vurgu: gazeteciler günü mesajı

van osb başkanından 21 Ekim mesajı

Van Organize Sanayi Bölgesi (VAN OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, basının tarafsız, ilkeli ve bağımsız olmasının önemine dikkat çekti.

tarafsız haberciliğin işlevi:

Aslan, kamuoyunu doğru bilgilendirmenin ve habercilikte ülkeselliği şiar edinmenin önemini vurguladı. Tarafsız ve objektif habercilik yapan gazetecilerin toplumu bilinçlendiren ve olayları doğru aktararak kamu vicdanını oluşturan aktörler olduğunu belirtti.

Başkan Aslan sözlerinde, "Tarafsız basın yayın yani gazetecilik, kamuoyunun vicdanıdır. Bağımsız gazetecilik hiçbir siyasi veya politik bir parti ya da grubun tesirinde kalmadan politikaların belirlenmesinde doğruya doğru, yanlışa yanlış diyebilme kabiliyetine sahiptir." ifadelerine yer verdi.

demokrasi ve özgürlük ilişkisi:

Mesajında demokrasinin temel taşlarından birinin özgür basın olduğunu belirten Aslan, basının toplumsal sorumluluğuna dikkat çekti. Hür ve tarafsız basının bireysel değil toplumsal çıkarlar doğrultusunda haber yapması ve haktan, hukuktan yana duruş sergilemesi gerektiğini ifade etti.

Aslan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Demokrasinin olmazsa olmazı olan basın yayın ne kadar hür olursa toplum da o kadar özgür olur. Toplumun ekonomik ve sosyal refahı, bireylerin düşünce ve fikir hürriyeti, inanç ve yaşam biçimi özgürlüğü ne kadar kutsalsa; gazeteciliğin, basın yayının hürriyeti de o kadar kutsaldır. Ülkenin ve vatanın birliğini ve bütünlüğünü, toplumun huzur ve barışını, bireylerin hak ve özgürlüklerini, toplumsal mutabakatı, tarafsız ve objektif haberciliği ilke edinen tüm basın emekçilerinin Dünya Gazetecilik Günü’nü kutluyorum."

VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (VAN OSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEMET ASLAN, 21 EKİM DÜNYA...

VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (VAN OSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEMET ASLAN, 21 EKİM DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLAYARAK TARAFSIZ, İLKELİ VE BAĞIMSIZ BASININ ÖNEMİNE VURGU YAPTI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gazze'de hastane jeneratörleri için bakım yağı tükendi
images

Geleceğe nefes: Edremit'te öğrenciler fidan dikti ve hayvanları ziyaret etti
images

Mavi listenin seçtiği isim meclis oylamasına sunuluyor: Ece Baysal Güngör
images

Yollar kapanınca geçim riske girdi: Ortaklar sanayi esnafı kavşak istiyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ankara istikameti Turgut Özal viyadüğünde çarpışma: yolcular panik yaşadı, yaralanma yok

Kırıkkale'de dron devrede: yaya olarak kaçma planı bozuldu

Malatya'da viyadükte otobüs ile kamyon çarpıştı, trafik bir saat kontrollü sağlandı

Sermaye piyasalarına güçlü destek ve 2027 bütçesinin öncelikleri

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi