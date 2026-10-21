Van OSB başkanından tarafsız basına vurgu: gazeteciler günü mesajı

van osb başkanından 21 Ekim mesajı

Van Organize Sanayi Bölgesi (VAN OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, basının tarafsız, ilkeli ve bağımsız olmasının önemine dikkat çekti.

tarafsız haberciliğin işlevi:

Aslan, kamuoyunu doğru bilgilendirmenin ve habercilikte ülkeselliği şiar edinmenin önemini vurguladı. Tarafsız ve objektif habercilik yapan gazetecilerin toplumu bilinçlendiren ve olayları doğru aktararak kamu vicdanını oluşturan aktörler olduğunu belirtti.

Başkan Aslan sözlerinde, "Tarafsız basın yayın yani gazetecilik, kamuoyunun vicdanıdır. Bağımsız gazetecilik hiçbir siyasi veya politik bir parti ya da grubun tesirinde kalmadan politikaların belirlenmesinde doğruya doğru, yanlışa yanlış diyebilme kabiliyetine sahiptir." ifadelerine yer verdi.

demokrasi ve özgürlük ilişkisi:

Mesajında demokrasinin temel taşlarından birinin özgür basın olduğunu belirten Aslan, basının toplumsal sorumluluğuna dikkat çekti. Hür ve tarafsız basının bireysel değil toplumsal çıkarlar doğrultusunda haber yapması ve haktan, hukuktan yana duruş sergilemesi gerektiğini ifade etti.

Aslan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Demokrasinin olmazsa olmazı olan basın yayın ne kadar hür olursa toplum da o kadar özgür olur. Toplumun ekonomik ve sosyal refahı, bireylerin düşünce ve fikir hürriyeti, inanç ve yaşam biçimi özgürlüğü ne kadar kutsalsa; gazeteciliğin, basın yayının hürriyeti de o kadar kutsaldır. Ülkenin ve vatanın birliğini ve bütünlüğünü, toplumun huzur ve barışını, bireylerin hak ve özgürlüklerini, toplumsal mutabakatı, tarafsız ve objektif haberciliği ilke edinen tüm basın emekçilerinin Dünya Gazetecilik Günü’nü kutluyorum."

VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (VAN OSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEMET ASLAN, 21 EKİM DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLAYARAK TARAFSIZ, İLKELİ VE BAĞIMSIZ BASININ ÖNEMİNE VURGU YAPTI.