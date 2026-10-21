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Geleceğe nefes: Edremit'te öğrenciler fidan dikti ve hayvanları ziyaret etti

Edremit Belediyesi, Zehra Ferhatoğlu Ortaokulu ve İstiklal İlkokulu öğrencileriyle Çıkrıkçı'da fidan dikti; öğrenciler sokak hayvanlarını da ziyaret etti.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 18:24

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Geleceğe nefes: Edremit'te öğrenciler fidan dikti ve hayvanları ziyaret etti

Edremit'te fidan dikimi ve merkez ziyareti

Edremit Belediyesi, çevre bilincini güçlendirmek ve doğa sevgisini çocuklara aşılamak amacıyla Çıkrıkçı Mahallesi'ndeki Edremit Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde fidan dikim etkinliği düzenledi. Etkinlikte belediye yetkilileri, TEMA gönüllüleri, okul yönetimleri ve öğrenciler bir araya geldi.

etkinliğin amacı ve katılımcılar:

Organizasyonda amaç, genç kuşaklara doğa bakımının önemini göstermek ve yeşil alanların çoğalmasına katkı sağlamak olarak açıklandı. Etkinliğe Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri, TEMA Edremit Temsilcisi Ebru Tuncel, Balıkesir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Üyesi Av. İrem Zeybek, Zehra Ferhatoğlu Ortaokulu ve İstiklal İlkokulu öğrencileri ile Edremit TEMA Vakfı gönüllüleri katıldı.

Mehmet Ertaş, çocuklarla birlikte fidan dikmenin önemine değinerek doğayı korumanın ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı ve etkinliğe katılanlara teşekkür etti. Ertaş, bu tür çalışmaların çevre bilincini artırmaya devam edeceğini belirtti.

çocuklara verilen mesaj ve merkez ziyareti:

TEMA Edremit Temsilcisi Ebru Tuncel, küçük yaşta doğa sevgisi kazandırmanın gerekliliğine dikkat çekti ve etkinliğin çocukların doğayla bağ kurmasına katkı sağladığını söyledi. Öğrenciler, fidan dikiminin ardından bakım merkezindeki can dostları ziyaret ederek sokak hayvanlarının korunması konusunda da farkındalık edindiler.

Etkinlik, hem yeşil alanların artırılmasına yönelik somut adımlar atılmasını hem de gençlerin çevre ve hayvan sevgisi konusunda bilinçlenmesini hedefleyen bir buluşma olarak kayda geçti. Organizasyona destek veren tüm kurum, okul ve gönüllülere teşekkür edildi.

Edremit’te öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu

Edremit’te öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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