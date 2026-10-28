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Kadirli'de otlatırken yıldırım çarpması sonucu bir çoban hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Vayvaylı köyünde otlatma sırasında yıldırım isabet eden 29 yaşındaki Horo Özdemir yaşamını yitirdi; yanındaki kişi yaralandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 16:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kadirli'de otlatırken yıldırım çarpması sonucu bir çoban hayatını kaybetti

kadirli'de otlatma sırasında yıldırım isabet etti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Vayvaylı köyünde meydana gelen olayda, Kilis'ten çalışmak için Kadirli'ye gelen Horo Özdemir (29) ile yanında bulunan bir kişi, hayvanları otlatırken sağanak yağış sırasında bölgeye düşen yıldırımın etkisiyle yaralandı.

olay anı ve ilk müdahale:

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Horo Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. İsmi henüz öğrenilemeyen yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

yasal işlemler ve soruşturma:

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Horo Özdemir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, benzer hava koşullarında küçük grupların açık alanlarda bulunmamasına yönelik uyarılarda bulundu.

Öte yandan hayatını kaybeden Horo Özdemir'in 29 Ekim 2022 tarihinde evlendiği öğrenildi. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

OSMANİYE&#039;NİN KADİRLİ İLÇESİNDE HAYVAN OTLATTIKLARI SIRADA YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU 29 YAŞINDAKİ...

OSMANİYE'NİN KADİRLİ İLÇESİNDE HAYVAN OTLATTIKLARI SIRADA YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU 29 YAŞINDAKİ HORO ÖZDEMİR HAYATINI KAYBETTİ, YANINDA BULUNAN 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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