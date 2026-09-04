Kadiruşağı'na iki köprü müjdesi: ulaşım ve konutlarda yeni dönem

Kadiruşağı'nda yatırımlar yerinde incelendi:

AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ve AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı Kadiruşağı Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Heyet, TOKİ tarafından inşa edilen 76 adet köy konutu başta olmak üzere bölgedeki yol, çevre düzenlemesi ve diğer yatırımları yerinde gördü.

yol ve konut çalışmalarının durumu:

Belediye ekiplerinin yürüttüğü yol açma ve yenileme çalışmalarıyla, mahalledeki ulaşımın daha sağlıklı, güvenli ve konforlu hale getirildiği belirtildi. Başkan Geçit, TOKİ konutlarının bulunduğu bölgelere ulaşımı sağlayan yolların yenilendiğini ve çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. Mahalle sakinleri, köy konutları ve yürütülen hizmetlerden memnuniyetlerini dile getirerek devlet kurumlarına ve Yeşilyurt Belediyesine teşekkür etti.

kadiruşağı'na iki köprü sözü:

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, konuşmasında mahalleye yönelik yeni bir yatırımın müjdesini verdi: bölgede farklı mahalleleri birbirine bağlayacak iki adet köprünün inşa edileceğini ve ihale süreçlerinin yakın zamanda gerçekleştirileceğini söyledi. Geçit, Kadiruşağı'nı "kadirşinas, misafirperver ve memleketini seven" bir mahalle olarak tanımlayıp, yaşam alanını daha modern ve yaşanabilir hale getirmek için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, Kadiruşağı'nın hak ettiği yatırımlara kavuştuğunu ifade ederek, yapılan hizmetlerin mahalle halkını memnun ettiğini ve köy konutlarının yakın zamanda hak sahiplerine teslim edileceğini aktardı. Yaylacı, belediyenin yol ve altyapı çalışmalarını ön plana çıkararak emeği geçenlere teşekkür etti.

Milletvekili Bülent Tüfenkci de mahalle sakinlerinin gösterdiği ilgi için teşekkür ederek, kırsal mahallerin ihtiyaçlarına cevap veren yatırımların bölgenin gelişimine katkı sağlayacağını söyledi. Tüfenkci, özellikle engebeli coğrafyada yürütülen yol çalışmalarıyla 76 adet köy konutuna ve diğer yaşam alanlarına ulaşımın daha güvenli ve akıcı hale geldiğini ifade etti. Ayrıca İnekpınarı bölgesinde iki mahalleyi bağlayacak köprülerin yapılmasının uzun süredir beklenen bir yatırımın karşılığı olduğunu belirtti.

Yapılan inceleme ve açıklamalar, Kadiruşağı Mahallesi'nde deprem yaralarının sarılması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi yönündeki çalışmaların sürdüğünü gösterdi. Belediye, TOKİ, milletvekilleri ve ilgili kurumların koordinasyonuyla yürütülen projelerin mahalleye uzun vadeli katkı sağlaması hedefleniyor.

BAŞKAN GEÇİT’TEN KADİRUŞAĞI MAHALLESİ’NE KÖPRÜ MÜJDESİ