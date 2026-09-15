Kafası korkuluklara sıkışan çocuk Adıyaman'da itfaiye tarafından kurtarıldı

Balkonda oyun sırasında korkuluklara sıkışma

Olay, Adıyaman merkezde bir evin balkonunda meydana geldi. Evinde oyun oynayan küçük çocuğun kafası demir korkulukların arasına girdi ve kendi çabasıyla çıkamadı. Durumu fark eden aile hemen harekete geçti ve yardım çağırdı.

olayın gelişimi:

Ailenin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım talep edildi. Çevredeki yakınların ve ailenin müdahalesi sonuç vermeyince, kısa sürede olay yerine ekip sevk edildi.

itfaiye müdahalesi ve sonuç:

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri alanda güvenlik önlemleri aldı ve dikkatli bir çalışma ile demir korkulukları açtı. Ekiplerin müdahalesi sonucu çocuk bulunduğu yerden çıkarılarak ailesine teslim edildi. Olayla ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

ADIYAMAN’DA EVİNİN BALKONUNDA OYUN OYNAYAN ÇOCUĞUN KAFASI DEMİR KORKULUKLARIN ARASINA SIKIŞTI. DURUMU FARK EDEN AİLESİNİN İHBARI ÜZERİNE OLAY YERİNE GELEN İTFAİYE EKİPLERİ, ÇOCUĞU KISA SÜREDE KURTARDI.