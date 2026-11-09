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Kafenin tuvaletinde yakalanan hükümlünün uzun firar serüveni sonlandı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde 4 yıldır aranan ve kesinleşmiş 37 yıl 9 ay hapis cezası bulunan A.A., babasının işlettiği kafenin tuvaletinde yakalandı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 08:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kafenin tuvaletinde yakalanan hükümlünün uzun firar serüveni sonlandı

Operasyon ve yakalama:

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmada Akyurt ilçesinde bir kişinin bulunduğunu tespit etti. Yapılan incelemede, hırsızlık, tehdit ve dolandırıcılık suçlarından 4 yıldır aranan ve yaklaşık 100 suç kaydı bulunan A.A.'nın zaman zaman babasının işlettiği kafede bulunduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyon sırasında ekipler, şüphelinin kafenin tuvaletinde saklandığını tespit ederek A.A.'yı yakaladı.

şüphelinin geçmişi ve cezası:

Edinilen bilgilere göre A.A., hırsızlık, tehdit ve dolandırıcılık suçlarından kesinleşmiş toplam 37 yıl 9 ay hapis cezasına sahip olup, 2022’den beri cezaevi firarisi olarak aranmaktaydı. Kayıtlarında yer alan yaklaşık 100 suç kaydı dikkat çekti.

Yakalama, uzun süredir aranan bir hükümlünün aile çevresindeki bir iş yerinde tespit edilmesiyle sonuçlandı ve olayla ilgili resmi işlemler devam ediyor.

Ankara’da 4 yıldır cezaevi firarisi olan hükümlü, kafe tuvaletinde yakalandı

Ankara’da 4 yıldır cezaevi firarisi olan hükümlü, kafe tuvaletinde yakalandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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