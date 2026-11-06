Kahire’de trabzon’u anlatan buluşma: turizm, ticaret ve kültür ön planda

etkinliğin amacı ve katılımcılar:

Trabzon’un uluslararası tanıtımını güçlendirmek amacıyla Trabzon Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile Trabzon Ticaret Borsası paydaşlığında Kahire’de bir tanıtım resepsiyonu gerçekleştirildi. Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik "Trabzon Kahire’yle Buluşuyor" mottosuyla yapıldı ve kentinin turizm, ticaret, kültür ve spor değerleri hedef kitleye sunuldu.

Programa katılanlar arasında Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Trabzon Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Mehmet Ali Tuna, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, TTB Başkanı Eyyüp Ergan ve Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Köz ile ilçe belediye başkanları, turizm sektörü temsilcileri ve seyahat acentelerinin yetkilileri yer aldı. Etkinlik, Trabzon’u tanıtan bir video gösterimiyle başladı.

ahmet metin genç’in vurguları:

Başkan Genç konuşmasında Trabzon’un tarihi, kültürel, doğal, gastronomik ve sportif zenginliklerine dikkat çekti. Kahire’nin tarih ve kültür açısından özel bir şehir olduğunu ifade eden Genç, Mısır ile Türkiye arasındaki siyasî iradenin şehirler düzeyinde de iş birliğini güçlendireceğini belirtti. Cumhurbaşkanları arasında gelişen yakınlaşmanın iki ülke ilişkilerine yeni fırsatlar sunduğuna işaret etti.

Genç ayrıca Trabzon’un doğası, yaylaları, ormanları ve zengin mutfak kültürünü öne çıkararak Mısırlı misafirleri Trabzon’a davet etti. Konuşmasında karşılıklı ziyaretlerin ve B2B görüşmelerin önemine vurgu yapıldı; Trabzon’dan bir heyetin Kahire’de bulunduğu ve kentten 158 kişilik bir heyetin etkinliklerde yer aldığı hatırlatıldı.

sporun ve kültürün köprü rolü:

Genç, programda Muhammed Salah’a yönelik özel bir atıf yaptı. Salah’ın futbolculuğunun ötesinde taşıdığı karaktere değinerek onun vesilesiyle Trabzon ile Kahire arasında ilişkilerin her alanda ilerleyebileceğini ifade etti. Salah’ın Trabzonspor’la ilişkilendirilmesi üzerinden kültür ve spor temelli yeni iş birlikleri kurma hedefi öne çıktı.

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin yalnızca diplomatik değil, aynı zamanda ticaret, turizm, kültür ve sanat alanlarında da derinleştirilmesi arzusu etkinlik boyunca tekrarlandı. Katılımcılar, iki ülke arasında daha fazla karşılıklı ziyaret ve yatırım yapılmasının yararlı olacağını dile getirdi.

kültürel sunumlar ve gastronomi:

Programın sosyal bölümünde Karadeniz kültüründen örnekler sunuldu. Gerçekleştirilen horon gösterisi davetliler tarafından beğeni topladı ve Karadeniz’in coşkusunu yansıttı. Sunulan yöresel lezzetler arasında özellikle kuymak gibi Trabzon mutfağının öne çıkan tatları dikkat çekti.

Etkinlik sonrası katılımcılar, Trabzon’un gastronomik çeşitliliğini tatma fırsatı buldu ve yerel lezzetler Mısırlı misafirlerin ilgisini çekti. Bu tür kültürel temasların iki şehir arasında turizm ve kültür alışverişini canlı tutacağı değerlendirildi.

beklentiler ve sonuçlar:

Yetkililer, Kahire’deki tanıtım faaliyetlerinin hem doğrudan ticari bağlantılara hem de turizm hareketliliğine katkı sağlayacağı görüşünde. Etkinlikte vurgulanan karşılıklı ziyaret çağrısı, Trabzon ile Kahire arasındaki ilişkilerin somut projelere dönüşmesi amaçlarını güçlendiriyor. Organizasyonu düzenleyen kurumlar, elde edilen ilgi ve temasların gelecekte B2B ortaklıklar, kültürel değişimler ve turizm akışlarında artışa dönüştürülmesini hedefliyor.

Genel değerlendirme olarak, Kahire’de yapılan tanıtım resepsiyonunun iki ülke ve iki şehir arasında yeni temaslar ve iş birlikleri için zemin hazırladığı, Mısırlı misafirlerin Trabzon’a davet edilmesiyle karşılıklı ziyaretlerin önümüzdeki dönemde artmasının beklendiği belirtildi.

RABZON’UN ULUSLARARASI ALANDA TANITILMASI, TURİZM VE TİCARET POTANSİYELİNİN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA MISIR’IN BAŞKENTİ KAHİRE’DE DÜZENLENEN TRABZON TANITIM RESEPSİYONU’NA KATILAN TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET METİN GENÇ, KENTİN TARİHİ, KÜLTÜREL, DOĞAL, GASTRONOMİK VE SPORTİF DEĞERLERİNE VURGU YAPARAK TÜM MISIRLILARI TRABZON’A DAVET ETTİ.