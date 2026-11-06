Başakşehir'de Altınşehir mahallesinde iş yeri yangını paniğe yol açtı

Başakşehir Altınşehir'de iş yerinde yangın

Başakşehir Altınşehir Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde saat 20.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

itfaiye müdahalesi ve hasar:

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Müdahale sonrası yapılan ilk tespitlerde iş yerinde maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

görüntüler ve mahalle tepkisi:

Olay anına ait olduğu belirtilen ve iş yerinin alevler içinde kaldığı anları gösteren cep telefonu görüntüleri kaydedildi. Yangın, mahallede kısa süreli paniğe yol açtı ve çevredeki vatandaşların müdahil olması sonucu ekipler hızlıca alarma geçti.

BAŞAKŞEHİR’DE BİR İŞ YERİNDE ÇIKAN VE MAHALLEDE PANİĞE NEDEN OLAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.