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Kasımpaşa deplasmandan çıkarılan üç puanla iddiasını sürdürdü

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Özgür Öçal, Gaziantep FK önünde alınan 2-0'lık galibiyetin zorlu deplasmanda çok değerli bir üç puan olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 23:00

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kasımpaşa deplasmandan çıkarılan üç puanla iddiasını sürdürdü

maçın özeti:

Trendyol Süper Lig 11. hafta açılış maçında Kasımpaşa, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın teknik sorumlusu Özgür Öçal karşılaşmanın kritik noktalarını ve takımın performansını değerlendirdi.

öçal'ın değerlendirmesi:

Öçal, maçın genel gidişine dair şu ifadeleri kullandı: "İyi oynadığımız maç, iyi başladığımız maç. Özellikle ilk 25 dakika çok iyi başladığımız bir maç. Skoru da yakaladık. 2-0'ı bulduktan sonra biraz da olsa biraz geri çekimler oldu. Ama orada da takım savunmasını çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. İlk yarı bittikten sonra ikinci yarıya girdiğimizde yine oyuncularımıza aynı şekilde oyunun devamı ettiğini söyledik. Çok zor bir deplasmandan çok önemli bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum. Sezon başından beri 4-4,5 aylık giden bir serüvenimiz var. Bunun sezon sonuna kadar sürdürmek istiyoruz" dedi.

maçın dönüm noktaları:

Öçal, takımın ilk 25 dakikadaki agresif ve yerleşik oyunuyla skoru yakaladığını, 2-0'lık üstünlük sonrası ise biraz geriye çekilmeye rağmen takım savunmasının son derece disiplinli kaldığını vurguladı. Bu unsurların deplasmandaki galibiyeti getiren temel etkenler olduğunu belirtti.

Teknik sorumlu, elde edilen galibiyetin takım için moral ve özgüven anlamı taşıdığını, sezon başından beri süren yaklaşık 4-4,5 aylık performans serüvenini sezon sonuna kadar devam ettirmek istediklerini sözlerine ekledi.

KASIMPAŞA TEKNİK SORUMLUSU ÖZGÜR ÖÇAL

KASIMPAŞA TEKNİK SORUMLUSU ÖZGÜR ÖÇAL

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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