Gaziantep FK'de kayıp gecesinin yankıları: teknik direktör Orhan Ak istifa sorusuna yanıt verdi

Gaziantep FK'de kasımpaşa mağlubiyeti sonrası açıklama

Trendyol Süper Lig’in 11. haftası açılış maçında Gaziantep Futbol Kulübü sahasında Kasımpaşa’ya 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 20'ye yükseltti. Ligde üst üste 6. mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Orhan Ak, takımın sergilediği performanstan dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirtti ve sahada bekledikleri kırılmanın yaşanmadığını vurguladı.

maçın kırılma anları:

Ak, karşılaşmanın ilk anlarında yaşanan gelişmeleri şöyle özetledi: "Maalesef çok kötü bir akşam geçirdik. Ciddi bir hayal kırıklığı yaşadık. Üçüncü dakikada harika bir vuruşla öne geçti Kasımpaşa. Daha sonra gelen penaltı ile hiç beklemediğimiz bir senaryo ile karşılaştık." Teknik direktör, verilen mücadeleye rağmen beklenen sonucun alınamadığını ve bunun camiayı üzdüğünü ifade etti.

istifa beklentisi ve gelecek planı:

İstifa beklentisine ilişkin soruya da yanıt veren Orhan Ak, "İstifa ile ilgili şu an gelişme yok, her şey çok sıcak" dedi ve süreci değerlendireceklerini ekledi. Ak, takımın önünde "5 maç ve 15 puan" olduğunu; ligde ilk yarıya kadar alınabilecek puanları toplayıp yoluna devam etmeyi amaçladıklarını aktardı.

Teknik ekip, hafta boyunca maça iyi hazırlandıklarını ancak başarılı olamadıklarını belirtirken, milli arayı toparlanmak için bir fırsat olarak gördüklerini söyledi. Kulüp ve teknik kadro, durumu değerlendirip takip eden günlerde gerekli açıklamaları yapacaklarını bildirdi.

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ ORHAN AK, 2-0 MAĞLUP OLDUKLARI KASIMPAŞA MAÇININ ARDINDAN, "MAALESEF ÇOK KÖTÜ BİR AKŞAM GEÇİRDİK, CİDDİ BİR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK" DEDİ.