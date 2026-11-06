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Adana'da motosiklet alevlere teslim oldu, sahibi olayı sokaktan izledi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kişi motosikletini yakarak kaldırıma geçip alevleri izledi; itfaiye müdahalesiyle yangın söndürüldü.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 23:00

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adana'da motosiklet alevlere teslim oldu, sahibi olayı sokaktan izledi

Olayın gelişimi:

Adana'nın Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen bir kişi henüz bilinmeyen sebeple yanıcı madde dökerek kendi motosikletini ateşe verdi.

Motosiklet kısa sürede alev aldı; şahıs ise kaldırıma oturarak motosikletinin yanışını izledi.

Müdahale ve sonuç:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve alevleri kısa sürede söndürdü.

Yangın sonrası motosiklet hurda yığınına dönüştü, kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili olarak verilen bilgiler sınırlı olup, şahsın kimliği ve yangına ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı.

ADANA’DA BİR KİŞİ KENDİSİNE AİT MOTOSİKLETİ ATEŞE VERİP ARDINDAN KALDIRIMA GEÇEREK YANMASINI...

ADANA’DA BİR KİŞİ KENDİSİNE AİT MOTOSİKLETİ ATEŞE VERİP ARDINDAN KALDIRIMA GEÇEREK YANMASINI İZLEDİ. İTFAİYE YANGINI KISA SÜREDE SÖNDÜRÜRKEN MOTOSİKLET HURDA YIĞININA DÖNÜŞTÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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