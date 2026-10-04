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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor evinde güçlü oyunla Elazığ Belediyespor'u 3-1 yendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, TVF Kadınlar 2. Lig 15. Grup maçında Elazığ Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek taraftarını sevindirdi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 20:21

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor evinde güçlü oyunla Elazığ Belediyespor'u 3-1 yendi

karşılaşmanın özeti:

TVF Kadınlar 2. Lig 15. Grup mücadelesinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, Elazığ Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi'nde oynandı ve ev sahibi ekip taraftarının yoğun desteğiyle sahadan galip ayrıldı.

maçın akışı ve kilit anlar:

Kırmızı-beyazlılar maç boyunca kontrolü elinde tuttu; setleri 25-19, 25-20, 15-25, 25-20 skorlarıyla tamamladılar. İlk iki sette dengeli bir oyun sonucu öne geçen Kahramanmaraş, üçüncü sette Elazığ'ın reaksiyonuyla 15-25'lik bir set kaybı yaşadı ancak dördüncü sette toparlanarak galibiyete uzandı.

Maçta takım savunması ve servis karşılamadaki istikrar, Kahramanmaraş'ın zaferinde belirleyici oldu. Taraftar desteği ve takım uyumu, kırmızı-beyazlıların saha üstünlüğünü perçinledi.

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU (TVF) KADINLAR 2. LİG 15. GRUP’TA MÜCADELE EDEN KAHRAMANMARAŞ...

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU (TVF) KADINLAR 2. LİG 15. GRUP’TA MÜCADELE EDEN KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KADIN VOLEYBOL TAKIMI, KENDİ SEYİRCİSİ ÖNÜNDE KONUK ETTİĞİ ELAZIĞ BELEDİYESPOR'U 3-1 MAĞLUP EDEREK MORAL DEPOLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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