Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor evinde güçlü oyunla Elazığ Belediyespor'u 3-1 yendi

karşılaşmanın özeti:

TVF Kadınlar 2. Lig 15. Grup mücadelesinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, Elazığ Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi'nde oynandı ve ev sahibi ekip taraftarının yoğun desteğiyle sahadan galip ayrıldı.

maçın akışı ve kilit anlar:

Kırmızı-beyazlılar maç boyunca kontrolü elinde tuttu; setleri 25-19, 25-20, 15-25, 25-20 skorlarıyla tamamladılar. İlk iki sette dengeli bir oyun sonucu öne geçen Kahramanmaraş, üçüncü sette Elazığ'ın reaksiyonuyla 15-25'lik bir set kaybı yaşadı ancak dördüncü sette toparlanarak galibiyete uzandı.

Maçta takım savunması ve servis karşılamadaki istikrar, Kahramanmaraş'ın zaferinde belirleyici oldu. Taraftar desteği ve takım uyumu, kırmızı-beyazlıların saha üstünlüğünü perçinledi.

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU (TVF) KADINLAR 2. LİG 15. GRUP’TA MÜCADELE EDEN KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KADIN VOLEYBOL TAKIMI, KENDİ SEYİRCİSİ ÖNÜNDE KONUK ETTİĞİ ELAZIĞ BELEDİYESPOR'U 3-1 MAĞLUP EDEREK MORAL DEPOLADI.