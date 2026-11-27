Kahramanmaraş edebiyat mirasını uluslararası sahneye taşıyor

Ersoy'un değerlendirmesi:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası 6. Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri programında şehrin edebiyat kimliğinin getirdiği sorumluluk ve imkânlara dikkat çekti. Ersoy, Kahramanmaraş'ın şairler ve yazarlar şehri olarak tanındığını, edebi geleneğin uluslararası alanda da karşılık bulduğunu vurguladı.

Bakan Ersoy, Türkiye’yi temsil eden ilk ve tek şehir olarak 2025 yılında UNESCO Şehirler Ağı’na edebiyat alanında dahil edildiğini hatırlatarak bunun sadece mirası korumak değil, aynı zamanda uluslararası iş birlikleri, akademik ilişkiler ve yeni projeler için güçlü bir zemin oluşturduğunu belirtti. Ersoy, Büyükşehir Belediyesi ve valiliğin çalışmalarıyla birlikte bakanlığın gerekli görülen her alana katkı vereceğini ifade etti ve ödüle layık görülen yazar ve şairleri tebrik etti.

Görgel'in tarihi vurgu ve tören ayrıntıları:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında gerçekleştirilen ödül töreni KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Belediye Başkanı Fırat Görgel, kentin asırlık bir edebiyat geleneğine sahip olduğunu; Karacaoğlan, Sünbülzâde Vehbi, Âşık Mahzuni Şerif, Necip Fazıl Kısakürek, Nuri Pakdil, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Abdurrahim Karakoç, Bahaeddin Karakoç ve Mevlânâ İdris gibi isimlerin bu mirası temsil ettiğini vurguladı.

Görgel, Kahramanmaraş'ın edebiyat şehri kimliğinin geçmişten devralınan bir unvandan öte bir sorumluluk olduğunu, kültürel mirasa sahip çıkmanın ve yeni kalemlerin yetişmesine imkân hazırlamanın öncelik olduğunu söyledi. Ersoy ve Görgel, programın hazırlanmasında emeği geçenleri, katılan şair ve yazarlara teşekkür etti ve aralarında bulunmayan usta edebiyatçıları rahmetle andı.

Program ve ödüller:

Bu yıl 21 Kasım'da 'Edebiyatı Birleştirir' temasıyla başlayan etkinlikler dokuz güne yayıldı. Kahramanmaraş'ta 16 farklı ülkeden şair, yazar ve fikir insanı ağırlandı; dokuz güne yayılan programda 34 etkinlik düzenlendi. Tören kapsamında şiir, çeviri şiir, öykü, roman, çocuk edebiyatı, düşünce, yayın, yaşam boyu başarı ve jüri özel kategorilerinde ödüller takdim edildi.

Program sonunda ödüller sahiplerine verildi ve şehirlerin edebiyat alanındaki rolünün güçlendirilmesine yönelik iş birliklerinin sürdürüleceği mesajı paylaşıldı.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 6. ULUSLARARASI ŞİİR VE EDEBİYAT GÜNLERİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖDÜL TÖRENİ, KSÜ YUNUS EMRE KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ'NDE YAPILDI.