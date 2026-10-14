Dolar 49,3875 +0,04%
Euro 55,3898 +0,24%
Bist 12.250,68 +0,00%
Altın Gram 6.622,42 -0,16%
EUR/USD 1,1212 +0,08%
Brent Petrol 105,95 +0,25%
--°

Kahramanmaraşlı şampiyonlar altın madalyalarla memleketine döndü

27 Eylül-13 Ekim'de Atina'da düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda Trap Solo'da altın kazanan Kahramanmaraşlı sporcular, havalimanında coşkuyla karşılandı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Kahramanmaraşlı şampiyonlar altın madalyalarla memleketine döndü

Kahramanmaraşlı milli sporculardan altın dönüş:

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 27 Eylül - 13 Ekim tarihlerinde gerçekleşen Plak Atışları Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden Safiye Temizdemir ve Esma Samira Kaya, Trap Solo Kadınlar kategorisinde Avrupa şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcular, turnuva sürecinde ayrıca Trap Trio Kadınlar kategorisinde de mücadele etti ve uluslararası arenadaki performanslarıyla dikkat çekti.

havalimanında sıcak karşılama:

Avrupa şampiyonluğunu elde ederek Kahramanmaraş'a dönen sporcular için kentte havalimanında bir karşılama töreni düzenlendi. Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Kadir Gemci, sporcuları ve ekiplerini tebrik ederek çiçek takdim etti.

Törene sporcuların aileleri ve antrenörleri de katıldı. Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla sporcuları karşıladı; Görülen sevgi gösterileri, yerel halkın başarıyı benimsemesini ortaya koydu.

başarı kentte yankı buldu:

Alınan madalyalar Kahramanmaraş'ta gururla karşılanırken, yetkililer ve yakın çevre sporcuların uluslararası başarısını kutladı. Karşılama töreni, hem sporcuların başarısının hem de ilin spora verdiği desteğin sembolü oldu.

UNANİSTAN’IN BAŞKENTİ ATİNA’DA DÜZENLENEN PLAK ATIŞLARI AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA TRAP SOLO KADINLAR...

UNANİSTAN’IN BAŞKENTİ ATİNA’DA DÜZENLENEN PLAK ATIŞLARI AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA TRAP SOLO KADINLAR KATEGORİSİNDE AVRUPA ŞAMPİYONU OLAN KAHRAMANMARAŞLI MİLLİ SPORCULAR COŞKUYLA KARŞILANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şehzadeler'de kadınlara haftanın beş günü kardiyo, pilates ve yoga fırsatı
images

Eskişehirspor Altay sınavına hazırlanıyor
images

Bilecik yurtlarında yeni oyun: öğrenciler pickleball ile tanıştı
images

Bilecik'te sözleşmeden asli kadroya geçen personel için yemin töreni

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Trafikte yol verme gerilimi 1 kilometre sürdü: aynaya vuran sürücü tehditte bulundu

Enver Yücel kültür merkezinin temeli Piraziz'de atıldı

Bağ köyünden sofraya: Ekinözü'nün organik üzüm pekmezi mesaisi

İzmir'e dönüşün sineması: Özge Altın Portakal finalinde

TREND HABERLER

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Erdemli'de hizmet vurgusu: cami taleplerine öncelik ve dua