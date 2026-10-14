Kahramanmaraşlı şampiyonlar altın madalyalarla memleketine döndü

Kahramanmaraşlı milli sporculardan altın dönüş:

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 27 Eylül - 13 Ekim tarihlerinde gerçekleşen Plak Atışları Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden Safiye Temizdemir ve Esma Samira Kaya, Trap Solo Kadınlar kategorisinde Avrupa şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcular, turnuva sürecinde ayrıca Trap Trio Kadınlar kategorisinde de mücadele etti ve uluslararası arenadaki performanslarıyla dikkat çekti.

havalimanında sıcak karşılama:

Avrupa şampiyonluğunu elde ederek Kahramanmaraş'a dönen sporcular için kentte havalimanında bir karşılama töreni düzenlendi. Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Kadir Gemci, sporcuları ve ekiplerini tebrik ederek çiçek takdim etti.

Törene sporcuların aileleri ve antrenörleri de katıldı. Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla sporcuları karşıladı; Görülen sevgi gösterileri, yerel halkın başarıyı benimsemesini ortaya koydu.

başarı kentte yankı buldu:

Alınan madalyalar Kahramanmaraş'ta gururla karşılanırken, yetkililer ve yakın çevre sporcuların uluslararası başarısını kutladı. Karşılama töreni, hem sporcuların başarısının hem de ilin spora verdiği desteğin sembolü oldu.

UNANİSTAN’IN BAŞKENTİ ATİNA’DA DÜZENLENEN PLAK ATIŞLARI AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA TRAP SOLO KADINLAR KATEGORİSİNDE AVRUPA ŞAMPİYONU OLAN KAHRAMANMARAŞLI MİLLİ SPORCULAR COŞKUYLA KARŞILANDI.