Mahalle muhtarlarından başkan Hallaç’a teşekkür:

Adıyaman’ın Kâhta ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç öncülüğünde yürütülen yol, altyapı ve üstyapı hizmetleri mahallelerde fark yaratmaya devam ediyor. İlçenin dört bir yanında süren çalışmalar, yerel temsilciler olan muhtarların takdirini kazandı.

Bu kapsamda Girne Mahallesi Muhtarı Abuzer Peker ile Şeyhbaba Mahallesi Muhtarı Güllü Türk, Başkan Hallaç’ı ziyaret ederek mahallelerine yönelik hizmetlerden ötürü teşekkür etti ve kendisine plaket takdiminde bulundu.

Hizmetlerin kapsamı ve önemi:

Ziyarette özellikle Şeyhbaba Mahallesi’nin doğal gaz hizmetine kavuşmasının mahalle sakinleri açısından önemli bir kazanım olduğu vurgulandı. Muhtarlar, merkezden uzak mahalleler dahil olmak üzere tüm bölgelere adil ve eşit hizmet götürülmesinden memnuniyet duyduklarını iletti.

Belediye çatısı altında yürütülen projelerin, günlük yaşamı kolaylaştırmaya ve mahallelerin altyapı eksikliklerini gidermeye odaklandığı kaydedildi. Muhtarların talepleri ve geri bildirimleri, yerel hizmet planlamasında belirleyici roller üstleniyor.

Başkan Hallaç’ın değerlendirmesi:

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Hallaç, mahallelerin gelişiminde muhtarlarla kurulan güçlü iş birliğinin önemine dikkat çekti. Hallaç, muhtarların ilçe yönetimi ile hem iletişim köprüsü hem de uygulama ortağı olduğunu belirtti.

Başkan Hallaç’ın ziyaret sırasında yer alan ifadesi şöyle oldu: “Bizler Kahta’mızın her mahallesine eşit hizmet götürme anlayışıyla çalışıyoruz. Bu süreçte en önemli yol arkadaşlarımızdan biri de mahalle muhtarlarımızdır. Hemşehrilerimizin beklentilerini bizlere aktaran, çözüm noktasında iş birliği içerisinde olduğumuz tüm muhtarlarımıza emekleri, gayretleri ve destekleri için teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizin her noktasına hizmet ulaştırmaya devam edeceğiz”

Belediye ile muhtarlar arasındaki iletişim ve koordinasyonun güçlenmesi, önümüzdeki dönemde de hizmetlerin planlı ve ihtiyaç odaklı şekilde sürdürülmesine zemin hazırlayacak.

MAHALLE MUHTARLARINDAN BAŞKAN HALLAÇ’A TEŞEKKÜR PLAKETİ