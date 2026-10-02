Bayraktar: Türkiye ve Irak enerji yolunda kapsamlı iş birliğine hazırlanıyor

Ankara'da enerji gündemi: Bakanlar buluştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul etti. Görüşme, iki ülke arasındaki stratejik enerji ilişkilerinin güçlendirilmesine odaklandı. Bayraktar, bölgesel gelişmelerin arz güvenliğini daha kritik hale getirdiği bir dönemde iş birliğinin kapsamını genişlettiklerini vurguladı.

görüşmenin ana gündemi:

Bayraktar, "Geçtiğimiz ağustos ayında millî şirketimiz BOTAŞ ile SOMO ve NOC arasında imza altına aldığımız ham petrol taşıma sözleşmesinin ardından uzun dönemli ve daha kapsamlı yeni bir anlaşma için yol haritamızı netleştiriyoruz." ifadelerini kullandı. Taraflar, mevcut anlaşmaların üzerine inşa ederek petrol ve doğal gaz taşımacılığı ile enerji altyapısının entegrasyonunu hızlandırmayı planlıyor.

kapsam ve ortak mekanizmalar:

Toplantıda öne çıkan başlıklar arasında petrol ve doğal gaz altyapısı, arama-üretim, petrol ticareti, rafineri-petrokimya iş birlikleri ve elektrik projeleri yer aldı. Bayraktar, "Bu doğrultuda petrol ve doğal gaz altyapısı, arama-üretim, petrol ticareti, rafineri-petrokimya ve elektrik projelerini hızla neticelendirecek ortak çalışma gruplarımızı devreye almayı planlıyoruz" dedi.

Türkiye, projeleri sadece taşımacılık koridoru olarak görmüyor; Bayraktar bu hattı petrol, doğalgaz ve güzergâh boyunca inşa edilecek elektrik iletim hatlarıyla desteklenen stratejik bir enerji yolu olarak tanımladı. Bu yaklaşım, bölgedeki enerji arz güvenliğini artırmak ve alternatif güzergâhlar oluşturmak amacını taşıyor.

altyapı ve lojistik hedefler:

Bayraktar, Kerkük-Ceyhan boru hattının Basra'ya kadar uzatılıp kapasitesinin artırılmasını Körfez bölgesi ve Hürmüz Boğazı'na alternatif oluşturması açısından önemli bulduklarını belirtti. Ayrıca, milli şirket TPAO'nun Kerkük sahalarının yanı sıra Irak'ta farklı sahalarda da etkin rol almasını hedeflediklerini aktardı.

Bakan, Irak Başbakanı Sayın Ali ez-Zeydi'nin ifade ettiği 1 milyon varil ham petrol tedariki hedefine ulaşmanın, ticaret hacmini artırarak Ceyhan'ı küresel bir enerji üssü hâline getirmenin amaçlandığını söyledi.

Bayraktar son olarak, "Yeni Irak hükümeti ile yakın iş birliği içerisinde ortak coğrafyamızın istikrarı ve refahı için bu somut projeleri hayata geçirmeye güçlü bir şekilde devam edeceğiz" diyerek görüşmenin siyasi ve ekonomik irade boyutunu özetledi.

Taraflar, somut projelerin hayata geçirilmesi için teknik çalışma gruplarını oluşturarak ilerleme takvimini netleştirme kararı aldı; bu adım, iki ülke arasındaki enerji bağlarını daha kalıcı ve kapsamlı kılmayı hedefliyor.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR, IRAK PETROL BAKANI BASİM MUHAMMED HÜDEYİR VE BERABERİNDEKİ HEYET İLE BAKANLIKTA GÖRÜŞTÜ.