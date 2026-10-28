Kale'de ormanda kaybolan 75 yaşındaki kadın ekiplerin çalışmasıyla sağ bulundu

Denizli'nin Kale ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki K.Y., yürüyüş yapmak için dün öğleden sonra çıktığı evine dönmeyince yakınları tarafından kayıp başvurusu yapıldı. İhbar, 112 Acil Çağrı Merkezine iletildi.

arama çalışmaları:

İhbar üzerine AFAD Denizli İl Müdürlüğü koordinasyonunda, ilgili kurum ve kuruluşların iş birliğiyle arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Olay bölgesinin coğrafi özellikleri, arazi ve çevre şartları ile elde edilen bilgiler dikkate alınarak çalışma alanı belirlendi ve görevli personel tarafından planlı arama faaliyetleri yürütüldü.

bulunma ve teslim:

Yapılan yoğun çalışmalar sonucunda kayıp olarak aranan kadın sağlıklı bir şekilde bulundu. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan K.Y., daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.

Arama çalışmalarında ekiplerin koordineli çalışması ve arazi koşullarına uygun planlama sayesinde kısa sürede olumlu sonuç alındı.

DENİZLİ’NİN KALE İLÇESİNDE YÜRÜYÜŞ İÇİN ÇIKTIĞI ORMANLIK ALANDA KAYBOLAN YAŞLI KADIN, EKİPLERİN YOĞUN ÇALIŞMASI SONUCU SAĞ OLARAK BULUNDU.