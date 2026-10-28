Köklerden geleceğe: çocuk edebiyatıyla ecdadın ruhunu bugüne taşımak

Köklerden geleceğe temasıyla düzenlenen ödül töreni sonuçlandı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) ile Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) bağlı YETEV Türk Müziği İlkokulu iş birliğinde düzenlenen "Köklerden Geleceğe: Çocuk Edebiyatında Yeniden Yazım Hikâye Yarışması"nın ödül töreni, YETEV Türk Müziği İlkokulu Konser Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene vakıf yöneticileri, akademisyenler ve sanatseverler katıldı.

Etkinlikte öne çıkan mesajlar:

Törende konuşan YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, kültürel mirasın çocuklara aktarılmasının önemine dikkat çekti. Erdoğan, "21’inci yüzyılın çocuklarına aynı ruhu; o ecdadımızın yaşadığı ve yaşattığı duyguları bugünün şartlarına uygun bir şekilde aktarmak zorundayız. O ruhu bugünün çocuklarının kabul edeceği şekilde ambalajlamak zorundayız" ifadelerini kullandı ve vakfın eğitim projelerine ilişkin kısa bir değerlendirme paylaştı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek ise yarışmanın hikâyelerin yeni kuşaklarla buluşmasını sağladığını belirterek, ödül alan eserlerin Erdem Yayıncılık tarafından kitaplaştırılacağını söyledi. Şimşek, projenin bir çağrı niteliğinden çocukların eline ulaşan somut eserler üreten bir sürece dönüştüğünü vurguladı.

Başvuru süreci ve değerlendirme:

Yarışmaya toplam 295 başvuru yapıldı. Ön incelemede 162 metnin yarışma şartlarına uygun olduğu tespit edildi ve sonraki aşamaya 80 metin geçti. Yapay zeka taramasının ardından değerlendirme sürecine 68 eser sunuldu. Seçici kurul, dört grup halinde çalıştı; her metin iki farklı kurul üyesi tarafından değerlendirildi ve nihai olarak 7 eser finale kaldı.

Dereceler ve ödül sahipleri:

Seçici kurul toplantısının ardından dereceye giren eserler açıklandı. Ödüller törene katılan isimler tarafından takdim edildi. Kazananlar şu şekilde belirlendi:

Jüri Özel Ödülü: "Neccar Dede" adlı hikâyesiyle Mehmet Rutkay Açıkgöz. Ödül, YETEV Türk Müziği Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş tarafından Açıkgöz’ün yerine Cennet Sevdi'ye verildi.

Üçüncülük Ödülü: "Kuşların Yolculuğu" adlı hikâyesiyle Kadriye Zeynep Özgenç. Ödül, FSMVÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAM) Müdürü Doç. Dr. Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış tarafından Özgenç’in adına Sibel Yıldız'a takdim edildi.

İkincilik Ödülü: "Şahmeran" adlı hikâyesiyle Ece Altınok Schneider. Ödül, Prof. Dr. Nevzat Şimşek tarafından takdim edildi.

Birincilik Ödülü: "Masalını Kaybeden Şehir" adlı hikâyesiyle Ayşe Şeker Kılıç. Birincilik ödülü, Necmeddin Bilal Erdoğan tarafından verildi.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından yapılan konuşmalarla sonlandı. Organizasyon yetkilileri, benzer projelerin devam edeceğini ve çocuklara yönelik yeni nesil kültürel içeriklerin desteklenmeye devam edeceğini bildirdi.

Necmeddin Bilal Erdoğan: "21'inci yüzyılın çocuklarına ecdadımızın yaşadığı ve yaşattığı duyguları bugünün şartlarına uygun bir şekilde aktarmak zorundayız"