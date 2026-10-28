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Manavgat'ta duran trafikte zincirleme çarpışma: dört otel çalışanı yaralandı

Manavgat'ta D-400 kara yolunda trafik ışıklarının çalışmadığı sırada meydana gelen zincirleme kazada, 1'i yabancı olmak üzere 4 otel personeli yaralandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:07

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Manavgat'ta duran trafikte zincirleme çarpışma: dört otel çalışanı yaralandı

Kaza detayları:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 4 otel personeli yaralandı. Olayda maddi hasar oluşurken, kazanın trafik ışıklarının çalışmadığı bir sırada gerçekleştiği belirtildi.

Kaza anı ve araç hareketleri:

Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinde ilerleyen sürücü Yusuf Ş. idaresindeki 07 BNB 358 plakalı damperli kamyon, trafikteki yavaşlama nedeniyle önündeki ve plakası belirlenemeyen bir otomobilin tamponuna çarptı. Kamyonun çarptığı aracı kurtarmak amacıyla sol tarafa manevra yapması üzerine, sol şeritte seyir halindeki 07 LOZ 67 plakalı otel servisi arkadan çarptı. Kazaya karışan otomobilin çarpmanın ardından durmayarak yoluna devam ettiği ifade edildi.

Yaralılar, müdahale ve trafik akışı:

Otel servisinde bulunan yaralılar arasında Saadet Ö., Burhan D., Havva S. ile Filipinler vatandaşı Rosalie B. yer aldı. Yaralılara olay yerinde 112 sağlık ekipleri müdahale etti ve daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildiler. Kaza sonrasında kamyon, yolun tamamen kapanmaması için trafik ekipleri tarafından kaldırılırken, servis otobüsünün hareket edememesi nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Antalya&#039;da otel servisinin karıştığı zincirleme kazada 4 personel yaralandı

Antalya'da otel servisinin karıştığı zincirleme kazada 4 personel yaralandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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