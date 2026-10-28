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Karaman'da Vatan Caddesi'nde zincirleme park kazası: 1 yaralı

Karaman'ın Tabduk Emre Mahallesi Vatan Caddesi'nde park halindeki araca çarpan otomobilde yolcu T.B.T. (22) yaralandı; ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:05

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karaman'da Vatan Caddesi'nde zincirleme park kazası: 1 yaralı

kaza yeri ve gelişimi:

Karaman'ın Tabduk Emre Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sürücü F.K. (21) yönetimindeki 70 ADH 468 plakalı Opel marka otomobil, park halindeki bir araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hasar gören araç da önünde park halinde bulunan başka bir araca çarparak zincirleme bir etki oluşturdu.

yaralanma ve müdahale:

Otomobilde yolcu konumunda bulunan T.B.T. (22) isimli kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; olayla ilgili tahkikat sürüyor.

KARAMAN&#039;DA OTOMOBİLİN PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI

KARAMAN'DA OTOMOBİLİN PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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