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Tavşanlı höyükte kurumuş kerpiçte 4 bin yıllık köpek izleri bulundu

BŞEÜ akademisyenlerinin Kütahya Tavşanlı Höyük kazısında, kuruma aşamasındaki kerpiç üzerinde korunmuş yaklaşık 4 bin yıllık köpek pati izleri ortaya çıktı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:07

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Tavşanlı höyükte kurumuş kerpiçte 4 bin yıllık köpek izleri bulundu

Tavşanlı höyükte kurumuş kerpiçte 4 bin yıllık köpek izleri bulundu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğretim üyelerinin yürüttüğü kazılarda, Kütahya Tavşanlı Höyük'te yaklaşık 4 bin yıllık köpek pati izleri tespit edildi. Bulunan izlerin, henüz kurumamış bir kerpiç üzerinde yürüyen köpeğe ait olduğu saptandı ve kerpiçin yüzeyindeki izler, malzemenin sertleşmesiyle korunmuş halde gün yüzüne çıktı.

Kazı ve bulgunun özellikleri:

Kazıları BŞEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Fidan yönetiyor. Araştırma alanında, toprak, su ve saman karışımından hazırlanan kerpiçlerin yapı malzemesi olarak kullanılmadan önce kurumaya bırakıldığı, bu kuruma sürecinde üzerinden geçen bir köpeğin bıraktığı pati izlerinin kerpiç sertleştikçe korunarak günümüze ulaştığı belirlendi. İzlerin bulunduğu kerpiç, Tunç Çağı dönemine tarihlenen bir yapının duvarında kullanılmış; söz konusu yapı yangın geçirdiği için yıkılmış ve molozlar arasında kalan kerpiçler korunmuş.

Gündelik yaşam ve kültürel miras açısından önemi:

Buluntu, dönemin yapı teknolojisi ve günlük yaşamına ilişkin küçük ama değerli bilgiler sağlıyor. Arkeologların küçük ayrıntıları belgeleyebilmesi sayesinde, taşınamaz kültürel mirasın farklı boyutları aydınlanıyor. BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı kazının önemine vurgu yaparak üniversitenin arkeoloji çalışmalarının Anadolu’nun binlerce yıllık kültürel mirasını gün yüzüne çıkarmaya katkı sunduğunu, bulunan pati izlerinin geçmişin gündelik yaşamına ışık tuttuğunu ve bu tür bilimsel çalışmaların mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasında değerli olduğunu ifade etti.

4 bin yıl öncesinin pati izleri gün yüzüne çıkarıldı

4 bin yıl öncesinin pati izleri gün yüzüne çıkarıldı

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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