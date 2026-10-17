Kalküta'da yağmurun tetiklediği izdiham festivalde 17 can aldı

olayın gelişimi:

Batı Bengal'in başkenti Kalküta'da düzenlenen Durga Puja Festivali sırasında akşam vakti etkili olan şiddetli yağmur, kalabalığın hareketlenmesine neden oldu. Binlerce kişinin katıldığı kutlamada yağmurun başlamasıyla alanın dışında bekleyenler içeriye doğru ilerlemeye çalıştı ve bunun sonucunda izdiham meydana geldi.

Kalküta polisi, bazı kişilerin yere düşmesiyle zincirleme bir panik oluştuğunu ve bunun izdihama yol açtığını bildirdi. Olayda en az 17 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

polisin açıklaması:

Kalküta polisi yağmurun kalabalığın hareketlenmesini tetiklediğini, izdihamın bunun sonucu olarak geliştiğini aktardı.

maddi yardım ve taziye:

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yaşamını yitirenlerin ailelerine taziye dileklerini iletti ve ölenlerin yakınlarına 2 bin dolar, yaralananlara ise kişi başı 526 dolar maddi yardım yapılacağını açıkladı.

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta'da düzenlenen festival sırasında yaşanan izdihamda en az 17 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi yaralandı.