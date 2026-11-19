samsun'da zincirleme kaza:

Fevziçakmak Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bölgedeki park halindeki araçlar da zarar gördü. Olay sırasında çekilen güvenlik kamerası görüntüleri, kazanın etkisini ve anlık gelişimini ortaya koydu.

kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgilere göre, Sertan Ö. idaresindeki 55 ALG 874 plakalı otomobil ile Mustafa K. yönetimindeki 56 AVJ 634 plakalı Mercedes marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle park halindeki 55 GN 895 plakalı otomobil ile 55 AKV 172 plakalı hafif ticari araç da hasar aldı.

yaralılar ve soruşturma:

Kazada sürücülerden Sertan Ö. ile Derya M. ve Derya K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve güvenlik kamerası kayıtları delil olarak değerlendiriliyor.

Görüntüler, kazanın oluş biçimini ve araçların çarpma anındaki pozisyonunu net biçimde gösterdiği için soruşturmanın seyrinde belirleyici olabilir. Yetkililer, olayın kesin nedenini ve kusur tespitini yapabilmek için olay yerindeki fiziksel incelemeyi ve kamera kayıtlarını birlikte değerlendiriyor.

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