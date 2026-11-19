olayın gelişimi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod uyarısı sonrası Bartın'ın Ulus ilçesinde iki gündür aralıklarla devam eden yağışlar, bölgedeki akarsu ve dere yataklarında hızlı yükselmeye neden oldu. Şiddetli sağanaklar kıyı ve yamaç kaynaklı yaka selleri oluşturarak yerleşim ve ulaşım hatlarını olumsuz etkiledi.

Ulus ile Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesini birbirine bağlayan karayolunun Şirinler Köyü kesiminde nehir sularının yol tabanını yıkaması sonucu çökme meydana geldi. Çökmenin etkisiyle ulaşım bölgede yaklaşık 2 saat süreyle kontrollü olarak sağlandı.

yerel zarar ve etkiler:

Sağanak nedeniyle ilçe merkezinde Hasan Dede Türbesi'nden geçen grup köy yolu su altında kaldı. Ayrıca Ulus-Bartın ve Ulus-Kastamonu yollarında su birikintileri oluştu. Birçok evin bodrum katına su girerken, ormanlık alanlar ve tarım arazileri de suyla kaplandı. İlçe çevre yolu kavşağından geçen ırmağın debisi yükselerek taşkın seviyesine yaklaştı.

tersip bentlerinin rolü:

Yağışlar maddi hasara yol açarken, daha büyük felaketlerin önlenmesinde ilçeye son yıllarda yapılan tersip bentlerinin etkili olduğu bildirildi. Son 3 yılda kurulan 10 tersip bendi, ırmaklarla gelen büyük kaya ve tomrukların köprü menfezlerini tıkamasını engelleyerek akış hızını düşürdü, erozyon ve heyelan riskini azalttı. Bu sayede sel olayının can kaybı veya ağır yaralanma ile sonuçlanabilecek boyuta ulaşmasının önlendiği kaydedildi.

Yetkililer, hasarın boyutunun ve yol onarım ihtiyacının tespiti için saha çalışmalarını sürdürüyor.

İLÇEYE SON YILLARDA YAPILAN VE SU TUTAN 10 ADET TERSİP BENDİ FACİAYI ENGELLEDİ