Restorandaki tartışma sonrası çalışan sırtından bıçaklandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, Boyranaltı sahilinde hizmet veren bir restoranda çalışanlar arasında çıkan tartışma bıçaklı saldırıyla sonuçlandı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre restoran çalışanları Ö.D. ile D.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.Y., Ö.D.'yi sırtından bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı.

Olay ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi ve kısa sürede sağlık ile polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralı Ö.D., olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu ve soruşturma:

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, ağır yaralanma nedeniyle Ö.D., daha ileri tedavi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından kaçan D.Y. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu Doğanyurt ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma polis tarafından sürdürüyor; adli ve idari işlemler ile yaralının sağlık durumu hakkında bilgi verme işlemleri yetkililerce devam etmektedir.

KASTAMONU’NUN İNEBOLU İLÇESİNDE RESTORANDA ÇALIŞANLAR ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMADA SIRTINDAN BIÇAKLANARAK AĞIR YARALANAN Ö.D., KASTAMONU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE SEVK EDİLDİ.