fakültenin altyapısı:

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Denizcilik Fakültesi, teorik derslerle uygulamalı eğitimi bir araya getiren donanımıyla öne çıkıyor. Mersin Deniz Ticaret Odası tarafından hibe edilen ve yaklaşık 14 bin metrekare kapalı ile 8 bin metrekare açık alana yayılan tesis; modern derslikler, kütüphaneler, sosyal alanlar ve laboratuvarlarla öğrencilerin kapsamlı bir eğitim ortamı içinde yetişmesini sağlıyor.

Fakültede yer alan 40 kişilik bilgisayar laboratuvarları, teknolojiyle iç içe bir eğitim sunarken, 26 kişilik konferans salonu ve geniş sosyal alanlar öğrenci yaşamını destekliyor. Bu altyapı, mezun olmadan önce uygulamalı deneyim kazanmayı mümkün kılıyor.

simülasyon odalarında gerçekçi köprüüstü deneyimi:

Fakültenin en önemli eğitim araçlarından biri, Uluslararası Denizcilik Örgütü standartlarına uygun 8 simülasyon odası. Bu odalarda öğrenciler; köprüüstü görevleri, radar kullanımı ve sıvı yük operasyonları gibi kritik uygulamaları gerçek bir gemideymiş gibi deneyimliyor. Simülatör eğitimleri, karar verme süreçlerini hızlandırırken risk ve kriz yönetimi becerilerini de geliştiriyor.

Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar tarafından vurgulandığı üzere, fakülte sadece bir okul olmanın ötesinde, alanında uzman 11 akademik ve 16 idari personel ile ülkenin denizcilik sektörüne nitelikli personel kazandırmayı hedefliyor.

dalga havuzunda fırtına koşullarına hazırlık:

Eğitim ve uygulamalı tatbikatların diğer ayağını ise 25 metre uzunluğunda ve 5 metre derinliğindeki dalga havuzu oluşturuyor. Havuzdaki rüzgâr fanları ve dalga motorları, gerçeğe yakın fırtına şartları üreterek öğrencilerin zorlu deniz koşullarında manevra, güvenlik ve acil durum uygulamalarını sahada test etmelerine olanak tanıyor.

Böylece öğrenciler birinci sınıftan itibaren hem teknik becerilerini hem de denizde hayatta kalma ve kriz yönetimi yetkinliklerini geliştirme şansı buluyor. Rektör Yaşar, bu iki teknolojik gücün—simülatörler ve dalga havuzu—fakültenin diğer eğitim kurumlarından ayrılmasını sağladığını belirtiyor.

MEÜ Denizcilik Fakültesi’nin bütünleşik yaklaşımı, öğrencileri sadece sahadaki zorluklarla yüzleştirmekle kalmıyor; aynı zamanda donanımlı, mesleğe hazır ve ülkenin deniz vizyonuna katkı sağlayacak nitelikte yetişmelerini amaçlıyor. Üniversitenin altyapısı ve uygulamalı eğitim olanakları, denizcilik eğitiminde pratiği merkeze alan bir model sunuyor.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MEÜ) DENİZCİLİK FAKÜLTESİ'NDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLER, 8 SİMÜLASYON ODASINDA GEMİ YÖNETİMİNİ ÖĞRENİRKEN, YAPAY RÜZGAR VE DALGALARIN OLUŞTURULDUĞU EĞİTİM HAVUZUNDA ZORLU DENİZ ŞARTLARINA HAZIRLANIYOR.