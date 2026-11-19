olay yeri ve ulaşımın kapanması:

Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesini birbirine bağlayan karayolunda, kuvvetli yağışların ardından heyelan meydana geldi. Karayoluna düşen ağaç, kaya ve toprak parçaları nedeniyle yol, yaklaşık 2 saat önce ulaşıma kapandı.

müdahale ve çalışma süreci:

İhbarın ardından olay yerine giden ekipler, yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Ekipler, kapanan güzergâhın açılması için müdahaleye devam ediyor.

görüntüler ve kayıtlara yansıyan anlar:

Heyelan anları, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Kayda geçen görüntüler, heyelanın oluştuğu anları belgeledi.

Bartın-Kastamonu karayolunda heyelan kamerada