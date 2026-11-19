olay yeri ve ulaşımın kapanması:
Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesini birbirine bağlayan karayolunda, kuvvetli yağışların ardından heyelan meydana geldi. Karayoluna düşen ağaç, kaya ve toprak parçaları nedeniyle yol, yaklaşık 2 saat önce ulaşıma kapandı.
müdahale ve çalışma süreci:
İhbarın ardından olay yerine giden ekipler, yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Ekipler, kapanan güzergâhın açılması için müdahaleye devam ediyor.
görüntüler ve kayıtlara yansıyan anlar:
Heyelan anları, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Kayda geçen görüntüler, heyelanın oluştuğu anları belgeledi.
Bartın-Kastamonu karayolunda heyelan kamerada
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!