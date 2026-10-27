Kamera kayıtları suçu belgeledi: Çay Mahallesi'nde çevre kirliliğine ceza geldi

Denetim ve kamera yerleştirmesi:

Düzce Belediyesi, "Temiz Şehir Düzce" mottosuyla çevre kirliliğine karşı denetimlerini sıklaştırdı. Sıkça şikayet gelen Çay Mahallesi'nde Zabıta Müdürlüğü, belirlenen noktalara güvenlik kameraları yerleştirerek bölgeyi 24 saat izlemeye aldı. Amaç, gelişigüzel bırakılan çöp ve evsel atıkların kaynağını saptamak ve benzer ihlallerin tekrarını önlemek.

Kamera yerleştirme çalışması belediyenin şehir temizliği stratejisinin bir parçası olarak planlandı ve uygulandı. Bölge sakinlerinden gelen yoğun şikayetler doğrultusunda, özellikle boş araziler ve sokak araları gözetim altına alındı.

İhlalin tespiti ve uygulanan ceza:

Kameraların 24 saatlik kayıtları incelenirken, Çay Mahallesi 619. Sokak'ta bir kişinin boş araziye evsel atık döktüğü görüntülendi. Görüntülerde atıkları taşıyan üç tekerlekli araç ve işlemi gerçekleştiren şahıs net biçimde tespit edildi. Kimliği belirlenen kişiye Zabıta ekiplerince gerekli cezai işlem uygulandı.

Zabıta Müdürlüğü'ne getirilen şahsa çevre kirliliğini önlemeye yönelik uyarılar yapıldı. Zabıta Müdürü Selçuk Yıldırım, kameraların etkin olduğunu belirterek atıkların gelişi güzel bırakılmaması gerektiğini vurguladı ve vatandaşlara sorumluluk çağrısında bulundu.

Denetimlerin sürdürülmesi ve vatandaşlara çağrı:

Yıldırım, bölgede kamera takibinin ve saha denetimlerinin aralıksız devam edeceğini ifade etti: "Artık o mevkiler sürekli olarak incelenmekte ve kamera ile takip edilmekte." Belediye, benzer olayların önüne geçmek için görüntüleme ve saha müdahalelerini eş zamanlı yürütmeyi planlıyor.

Vatandaşlara düşen görevler de netleştirildi; atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesi ve gerekli durumlarda Temizlik İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçilmesi istendi. Yıldırım son olarak, "Bu şehir bizim evimiz. Yaşadığımız şehri temiz tutalım" mesajını paylaştı.

DÜZCE BELEDİYESİ, ÇEVRE KİRLİLİĞİYLE MÜCADELE KAPSAMINDA DENETİMLERİNİ SIKILAŞTIRDI. ÇAY MAHALLESİ’NDE 24 SAAT KAYIT YAPAN GÜVENLİK KAMERALARI SAYESİNDE BOŞ ARAZİYE EVSEL ATIK DÖKTÜĞÜ TESPİT EDİLEN BİR KİŞİYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.