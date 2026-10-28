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Kampüste bayraklarla Cumhuriyet coşkusu: Erzincan'da 103. yıl yürüyüşü

Erzincan Ülkü Ocakları Üniversite Birimi öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte öğrenciler Türk bayraklarıyla kampüste Cumhuriyet’in 103. yılına vurgu yaptı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:29

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EDİTÖR: Aslı Han

Kampüste bayraklarla Cumhuriyet coşkusu: Erzincan'da 103. yıl yürüyüşü

Kampüste bayrak yürüyüşü

Erzincan Ülkü Ocakları İl Başkanlığı Üniversite Biriminin idaresindeki Orhun Gençlik Kulübü öncülüğünde, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü dolayısıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) kampüsünde Türk bayrakları eşliğinde yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşün akışı ve katılımcılar:

Etkinlik kapsamında kampüs içindeki güzergâhta toplanan katılımcılar ellerinde Türk bayraklarıyla kortej oluşturarak yürüdü. Organizasyon, yürüyüşün kampüste bayraklarla yapılan turunun ardından sona ermesiyle tamamlandı.

Cumhuriyet vurgusu ve gençlerin katılımı:

Yürüyüş, Cumhuriyet’in kuruluşunun yıl dönümünde gençlerin bir araya gelmesini sağladı; etkinlik gençlik kulübünün üniversite birimindeki çalışmasının somut bir örneği olarak kayda geçti. Bu tür etkinlikler, kampüs içinde birlik ve milli bilinç vurgusunu güçlendiriyor.

CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ

CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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