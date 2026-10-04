Kampüste güvenlik bilinci: polis ve öğrenciler buluştu

Kampüste güvenlik farkındalığı çalışması

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pamukkale Üniversitesi kampüsünde öğrencilerle bir araya gelerek güvenlik konularında kapsamlı bir bilgilendirme gerçekleştirdi. Etkinlikte hem dijital hem de sahadaki tehditlere yönelik farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar ön plana çıktı.

Hangi birimler görev aldı:

Organizasyonda görev yapan birimler arasında Siber Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlükleri yer aldı. Her bir şube, kendi alanına ilişkin riskleri ve korunma yöntemlerini öğrencilere aktardı.

İçerik ve uygulamalar hakkında bilgiler:

Standlarda öncelikle siber güvenlik ve güvenli internet kullanımı üzerine bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca uyuşturucu ile mücadele ve terör farkındalığı konuları ele alındı; öğrenciler karşılaşabilecekleri durumlara karşı nasıl davranmaları gerektiği konusunda yönlendirildi. Etkinlik kapsamında KADES ve UYUMA uygulamalarının kullanımı hakkında da pratik bilgiler verildi.

Öğrenci katılımı ve etkileşim:

Bilgilendirmenin yanı sıra düzenlenen interaktif yarışmalar ve çeşitli etkinliklerle öğrencilerin katılımı sağlandı. Öğrenciler hem öğrenme hem de sosyal etkileşim fırsatı buldu; etkinlikte bilgilendirici materyaller ve küçük hediyeler dağıtıldı. Polis ekipleri doğrudan iletişim kurarak gençlerin sorularını yanıtladı ve risklere karşı bilinçlenmelerine katkı sundu.

Emniyet yetkilileri, kampüs buluşmasının amacının sadece bilgi aktarmak değil, aynı zamanda öğrencilerle güven ilişkisi kurmak ve olası tehditlere karşı proaktif davranışları teşvik etmek olduğunu vurguladı. Bu tür çalışmalara devam edilmesinin, gençlerin hem çevrimiçi hem de fiziksel güvenliklerini güçlendireceğine dikkat çekildi.

DENİZLİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELEREK SİBER GÜVENLİKTEN UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEYE, TERÖR FARKINDALIĞINDAN KADIN DESTEK UYGULAMASI (KADES) VE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE UYGULAMASI (UYUMA) UYGULAMALARINA KADAR BİRÇOK KONUDA BİLGİLENDİRMEDE BULUNDU.