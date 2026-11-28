münazara konusu ve karşıt tezler:

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Liseler Arası Münazara Yarışması'nda öğrenciler, sosyal medyanın toplumsal dayanışma ve yardımlaşma üzerindeki etkisini gündeme getirdi.

Bayburt Fen Lisesi öğrencileri "Sosyal medya toplumsal dayanışma ve yardımlaşma değerlerini güçlendirir" görüşünü savunurken, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri "Sosyal medya dayanışma ve yardımlaşma değerlerini yüzeyselleştirir" tezini savundu.

öğrencilerin yaklaşımı ve tartışma dinamikleri:

Tartışma boyunca öğrenciler, eleştirel düşünme ve etkili iletişim becerilerini kullanarak argümanlarını yapılandırdı; her iki taraf da örnekler ve karşı-delillerle tezlerini destekledi. Münazara, gençlerin sosyal medyanın hem imkânlarını hem de sınırlılıklarını değerlendirme kapasitesini ortaya koydu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman de oturumu takip ederek öğrencilerle görüştü ve yarışmanın eğitimsel boyutunu vurguladı.

Yarışmada Bayburt Fen Lisesini temsil eden öğrenciler yarı finale yükseldi; geçen senenin il birincisi olan okul, bu yıl da başarı serisini devam ettirdi.

Etkinlik, öğrencilere yalnızca münazara becerilerini geliştirme fırsatı sunmakla kalmadı, aynı zamanda sosyal medya ve toplumsal değerler üzerine dengeli bir tartışma zemini sağladı.

BAYBURT’TA LİSELER ARASI MÜNAZARADA SOSYAL MEDYA TARTIŞILDI