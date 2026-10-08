Burnham'ın Almanya ziyaretinde londra'da imzalanan işbirliği anlaşması yürürlüğe girdi

Burnham'ın Berlin görüşmesinde londra'da imzalanan anlaşma devreye girdi

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, göreve gelmesinin ardından gerçekleştirdiği ilk resmi Almanya ziyaretinde başkent Berlin'de Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüştü. Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada iki ülke arasında karşılıklı işbirliğini genişleten anlaşmanın resmen yürürlüğe girdiği duyuruldu.

Almanya Başbakanı Merz, söz konusu belgenin yürürlüğe girmesiyle ilgili olarak 'Böylece Almanya ile İngiltere arasında dostluk ve ikili işbirliğine ilişkin bir anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli son resmi işlem tamamlanmış oldu' dedi. Merz, anlaşmanın iki ülke için yeni imkanlar sağladığını; özellikle bilimsel araştırma ve eğitim alanında ilişkin kolaylıklar bulunduğunu vurguladı.

Açıklamada, anlaşmanın 17 Temmuz 2025'te Londra'da imzalandığı ve şimdi resmi olarak yürürlüğe girdiği belirtildi. Metin, güvenlik, savunma, göç ile bilimsel araştırma gibi alanlarda kapsamlı işbirliğini öngörüyor ve öğrenci değişimlerine ilişkin düzenlemeler içeriyor.

görüşmede öne çıkan konular:

Taraflar, savunma ve güvenlik işbirliğinin artırılacağını; ayrıca siber ve dezenformasyon gibi hibrit saldırılara karşı ortak önlemler geliştirileceğini açıkladı. Burnham, bu tür tehditlere karşı 'birlikte daha güçlü olmanın' önemine dikkat çekti ve demokratik süreçlere yönelik müdahalelere karşı dayanışma mesajı verdi.

Merz de anlaşmanın öğrencilere yönelik kolaylıklar getirdiğini belirterek, karşılıklı eğitim programlarında 'vizeye gerek kalmadan' hareketliliğin kolaylaştırılacağını söyledi. Bu madde, iki ülke arasındaki genç nüfusun akademik ve araştırma değişimini hızlandırmayı amaçlıyor.

ab-İngiltere zirvesine işaret:

Burnham, İngiltere'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerine dair değerlendirmelerinde, bu yılın sonuna doğru yapılması planlanan İngiltere-AB Zirvesi'ni işaret etti. Burnham, 'Bu zirvenin sonucunda daha derin bir işbirliği sağlamaya ve özellikle ekonomik büyüme ve düzensiz göç konusundaki işbirliği açısından İngiltere’yi Avrupa’ya daha da yaklaştırıp yaklaştıramayacağımızı görmeye kararlıyım' ifadelerini kullandı.

Tarafların Berlin buluşması, iki ülke arasında kurumsal düzeyde ilerleme sağlayacak adımların atıldığını gösteriyor. Yürürlüğe giren anlaşma, önümüzdeki dönemde özellikle savunma, güvenlik, bilimsel işbirliği ve öğrenci hareketliliği alanlarında somut uygulamalara zemin hazırlayacak.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, göreve gelmesinin ardından Almanya'ya düzenlediği ilk resmi ziyaret kapsamında Başbakan Friedrich Merz ile bir araya geldi.