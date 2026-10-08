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Çiftçi: Yunanistan'daki aranan 60 kişinin iadesi hızlandırılmalı

Bakan Mustafa Çiftçi, Yunan mevkidaşı Michalis Chrisochoidis ile görüşünde Yunanistan'da tutuklu 60 kişinin iadesinin gecikmeden tamamlanmasını istedi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 17:51

GÜNCELLEME: 08 Ekim 2026 - 17:56

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Çiftçi: Yunanistan'daki aranan 60 kişinin iadesi hızlandırılmalı

Çiftçi: Yunanistan'daki aranan 60 kişinin iadesi hızlandırılmalı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Michalis Chrisochoidis ile gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği ve iade süreçlerinin hızlandırılması çağrısını yineledi. Bakan Çiftçi sosyal medya paylaşımında görüşmede terör, organize suçlarla mücadele ve aranan şahısların iadesine ilişkin beklentilerin açıkça aktarıldığını belirtti.

iade talepleri ve gecikmeler:

Çiftçi, Yunan makamlarınca tutuklu bulunan 60 şahıs arasında kırmızı bültenle aranan suç örgütü mensuplarının da bulunduğunu vurguladı. Bakan, iade şartları oluşan kişilere ilişkin işlemlerin "daha fazla geciktirilmeden tamamlanmasını" ve Türkiye'ye teslim edilmelerini talep ettiklerini kaydetti.

Görüşmede ayrıca iade süreçlerindeki gecikmelerin suçlulara zaman kazandırmaması gerektiği ifade edildi. Çiftçi, mültecilik mekanizmasının suçluların adaletten kaçış yolu haline gelmemesi gerektiğini belirterek, sürecin aksatılmasına hiçbir şekilde izin verilmeyeceğini dile getirdi.

terörle mücadele ve bilgi paylaşımı:

Bakan Çiftçi görüşmede, güvenlik güçlerinin FETÖ, PKK/PYD, DEAŞ ve DHKP/C gibi örgütlerle mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü hatırlattı. Türkiye'nin huzurunu ve güvenliğini hedef alan girişimlere müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı.

Ayrıca Çiftçi, iade süreçlerinin etkin yürütülmesi için Interpol üzerinden hızlı bilgi paylaşımının önemine dikkat çekti ve şartları oluşan kişiler hakkında iade ve geri kabul işlemlerinin etkin biçimde işletilmesini talep etti. Bakan, "Suçlular sınırları aşsa da adaletten kaçamaz" ve "Biz suçlunun peşini sınırda bırakmayız" sözleriyle kararlılığına işaret etti.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, YUNANİSTAN VATANDAŞI KORUMA BAKANI MİCHALİS CHRİSOCHOİDİS İLE...

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, YUNANİSTAN VATANDAŞI KORUMA BAKANI MİCHALİS CHRİSOCHOİDİS İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ GÖRÜŞMEDE, 60 KİŞİNİN İADE SÜRECİNİN HIZLANDIRILMASINI İSTEDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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