Kamyonette başlayan yangın akünün patlamasıyla iki kişiyi yaraladı

Hatay'da seyir halindeki bir kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Araçta alevlerin hızla yayılması sırasında, sürücü koltuğunun altındaki akünün patlaması sonucu araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Olayın seyri:

Yangın, Antakya-İskenderun yolu Maraşboğazı mevkiinde meydana geldi. Sürücü ve araçtaki diğer kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Olay yerinde yanan kamyonetten geriye büyük oranda demir yığını kaldı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı ve yangının çıkış nedeni ile akü patlamasının bağlamını belirlemeye yönelik inceleme sürüyor.

HATAY’DA SEYİR HALİNDEYKEN YANMAYA BAŞLAYAN KAMYONETİN AKÜSÜNÜN PATLAMASIYLA ARAÇTA YOLCULUK YAPAN 2 KİŞİ YARALANDI.