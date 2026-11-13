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Kamyonette başlayan yangın akünün patlamasıyla iki kişiyi yaraladı

Hatay'ın Antakya-İskenderun yolu Maraşboğazı mevkiinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangında sürücü koltuğu altındaki akü patladı, 2 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:27

GÜNCELLEME: 13 Kasım 2026 - 09:31

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kamyonette başlayan yangın akünün patlamasıyla iki kişiyi yaraladı

Kamyonette başlayan yangın akünün patlamasıyla iki kişiyi yaraladı

Hatay'da seyir halindeki bir kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Araçta alevlerin hızla yayılması sırasında, sürücü koltuğunun altındaki akünün patlaması sonucu araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Olayın seyri:

Yangın, Antakya-İskenderun yolu Maraşboğazı mevkiinde meydana geldi. Sürücü ve araçtaki diğer kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Olay yerinde yanan kamyonetten geriye büyük oranda demir yığını kaldı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı ve yangının çıkış nedeni ile akü patlamasının bağlamını belirlemeye yönelik inceleme sürüyor.

HATAY’DA SEYİR HALİNDEYKEN YANMAYA BAŞLAYAN KAMYONETİN AKÜSÜNÜN PATLAMASIYLA ARAÇTA YOLCULUK YAPAN...

HATAY’DA SEYİR HALİNDEYKEN YANMAYA BAŞLAYAN KAMYONETİN AKÜSÜNÜN PATLAMASIYLA ARAÇTA YOLCULUK YAPAN 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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