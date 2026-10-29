Kanlıca'da arıza yapan Alisuvar Mammadov tekrar seyre başladı

Kanlıca açıklarında makine arızası giderildi

İstanbul Boğazı Kanlıca açıklarında makine arızası nedeniyle demirleyen kargo gemisinin arızası onarıldı. Arızaya uğrayan gemi, Saint Kitts ve Nevis bayraklı ve 139 metre uzunluğundaki Alisuvar Mammadov olarak kaydedildi.

Arızanın giderilme süreci:

Gemide tespit edilen makine arızasına ilgili ekipler müdahale etti ve sorun giderildi. Müdahalenin tamamlanmasının ardından gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma römorkörü refakatinde seyrine devam etti.

Boğaz trafiğine etkisi:

Arıza nedeniyle bir süredir çift yönlü olarak askıya alınan İstanbul Boğazı gemi trafiğinin, bu müdahalenin ardından normale dönmesi bekleniyor. Römorkör eşliğindeki seyrin tamamlanmasının ardından yetkililer tarafından trafik akışının yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Olayda zarar gören personel ya da çevresel bir olumsuzluğa dair ek bir bilgi paylaşılmadı; gemi, refakatle güvenli bir şekilde rota devam ediyor.

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