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Kapaklı'da rüzgârın etkisiyle yayılan otluk yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Kapaklı'da Adnan Menderes Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle hızla yayıldı; vatandaşlar 112'yi aradı, itfaiye söndürdü.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 19:00

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kapaklı'da rüzgârın etkisiyle yayılan otluk yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Kapaklı'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, Adnan Menderes Mahallesi Barış Manço Bulvarı üzerindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Müdahale ve yayılma:

Rüzgârın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kontrol ve söndürme:

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri hızlı müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi; yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

YANGIN İHBARI SONRASI OLAY YERİNE GELEN POLİS EKİPLERİ

YANGIN İHBARI SONRASI OLAY YERİNE GELEN POLİS EKİPLERİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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