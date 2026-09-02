Kapı önü hırsızı zeki tilki: terlik ve spor ayakkabısını taşıdı

Konya'nın merkez Meram ilçesi Yeşiltekke Mahallesi'nde yaşayan esnaf İdris Erdoğan, evinin önündeki terliklerin kaybolması üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde terliği alıp götürenin bir tilki olduğu ortaya çıktı.

görüntülerdeki tekrarlar ve deneme:

Kayıtlarda tilkinin aynı bölgeye tekrar geldiği ve birkaç gün boyunca kapı önünde inceleme yaptığı görüldü. Erdoğan, terliklerin kaybolmasının ardından ikinci gün kapıya bir terlik daha bıraktı; tilki bu terliği de alıp götürdü. Üçüncü gün deneme amacıyla bırakılan spor ayakkabıyı da tilki taşıdı ancak ayakkabı meşin olmadığı için beğenmeyip yakına bıraktı.

Erdoğan, kamerada tilkinin kapıyı hafifçe aralayıp içeri baktığını, zaman zaman kapıya yaklaşarak etrafı kolaçan ettiğini anlattı: "Kapıyı biraz aralıyor, içeriye falan da bakıyor. Kamerada bunlar hep gözüküyor."

karşılaşma anı ve sonrasında alınan önlemler:

Olayın bir başka anında, Erdoğan'ın köyünden bir arkadaşının arılar için bal aldığı sırada beyaz giysili olması nedeniyle tilkiyi tanıyamadığı ve tilkiye yaklaştığı aktarıldı. Arkadaşı, "Tilkiyle aramda 1 metre mesafe vardı, üstüme geliyordu, elimde bir şey olsa vuracaktım" diyerek yaşadığı yakınlığı anlattı; bağırınca tilki kaçtı.

Erdoğan, tilkinin muhtemelen her gün eve gelmiş olabileceğini, şu an için bir şey bırakmadıklarını ancak gelecekte 'dostluk' gelişebileceğini söyledi: "Tilkiyle gönül bağımız yok ama ilerde bir dostluk kurabiliriz". Olay, güvenlik kamerası kayıtlarıyla belgelendi ve mahallede ilgi çekti.

İDRİS ERDOĞAN,AÇIKLAMALARDA BULUNDU.